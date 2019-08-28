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28 августа 2019 г.

Постановление правительства Вологодской области от 28 августа 2019 года № 792 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 28 августа 2019 г.
Опубликован 28 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законом области от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ "О прожиточном минимуме в Вологодской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11391 рубль, для трудоспособного населения - 12398 рублей, пенсионеров - 9485 рублей, детей - 11171 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

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