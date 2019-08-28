Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в США

В штате Арканзас полиция ведет переговоры с вооруженным мужчиной, укрывшемся в доме. Сдаваться он пока не намерен.

По данным телеканала Fox News, на газоне перед домом лежат два тела. При попытке стражей порядка приблизиться подозреваемый открыл огонь.

Личность вооруженного мужчины пока не установлена, как и его мотивы.

На место происшествия прибыл спецназ. Действовать ему придется очень осторожно, так как внутри здания, кроме злоумышленника, находится еще один человек, предположительно, заложник.