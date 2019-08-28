Врачи назвали причину "беззащитности" мужчин перед раком

Как известно, мужчины тоже страдают от рака молочной железы. Однако часто "из-за нехватки данных" этот вид онкологии диагностируется у представителей сильного пола на поздней стадии.

В связи с чем специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считают обязательным включить мужчин в клинические испытания новых методов лечения рака груди.

Как пояснили в FDA, сейчас такой практики нет, так как рак молочных желез среди мужчин является редким заболеванием - от недуга страдает около одного процента представителей сильного пола.

Кроме того, некоторые методы лечения - универсальные, и подходят как мужчинам, так и женщинам.

- Вместе с тем есть и много методов, разрешенных только для женщин, - отметили исследователи.

Основным симптомом рака молочных желез у мужчин является уплотнение вокруг сосков.