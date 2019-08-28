Врачи рассказали о неожиданной пользе красного вина

Новое исследование сотрудников Королевского колледжа Лондона показало, что умеренное потребление красного вина оказывает благоприятное воздействие на кишечную микрофлору, уровень холестерина и вес. Подробности опубликованы в научном журнале Gastroenterology.

Группа ученых проанализировала влияние спиртных напитков - пива, сидра, красного и белого вина - на состояние кишечного микробиома. Как выяснилось, положительно влияет на микрофлору только красное вино. Оно оказалось также спутником более низкого уровня "плохого" холестерина и меньшего риска ожирения.

- Давно известно о положительном воздействии красного вина на сердечно-сосудистую систему. Это исследование показало, что его умеренное потребление связано с большим разнообразием и здоровьем кишечной микробиоты, что отчасти объясняет его положительное воздействие на здоровье человека, - говорит автор исследования доктор Кэролайн Ле Рой.

Исследователи приняли во внимание такие факторы, как возраст, вес, питание и социально-экономический статус участников эксперимента, и благоприятное влияние красного вина все равно прослеживалось отчетливо. Ученые полагают, что причина этого явления - полифенолы, содержащиеся в красном вине: это защитные химические соединения, которые содержатся во многих овощах и фруктах.

Исследователи говорят, что для сохранения положительного влияния красного вина на кишечник достаточно употреблять его в умеренном количестве один раз в две недели.