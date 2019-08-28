Второй фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу

Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот", который пройдет в Иваново в этом году с 20 по 22 сентября объявил программу. В связи с сокращением "хронометража фестиваля" - он уменьшился на пару дней - все ожидали, что и сериалов будет существенно меньше. Но нет. Если на первом "Пилоте" было 20 проектов, то на втором - 17.

По правилам на фестивалях сериалов - показывают одну - пилотную - серию проекта. В крайнем случае - две. И программа "Пилота" в этом году такова, что гости и участники увидят сериалы с Александром Яценко, Павлом Деревянко, Иваном Охлобыстиным и другими популярными актерами, от таких режиссеров, как Алена Званцова, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Илья Куликов, Роман Волобуев и их коллег.

Победителей фестиваля будут определять как обычные зрители, так и профессиональное жюри (оно пока не объявлено). Зрители выберут лучший пилот, а жюри наградит за сценарий, актерские работы и режиссуру. А также судьи назовут лучшего продюсера и вручат специальный приз. Президент фестиваля "Пилот" - кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер - Светлана Дрыга. Программный директор - Егор Москвитин. Что он отобрал для показа в этом году?

Бандитская комедия "Полярный-17" от режиссера "Мажора" Константина Статского с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Этот проект уже "засветился" на презентации одного из телеканалов. Бывший бандит, ранее известный по кличке Витя-Мясник, забывает пароль от счета, на котором хранится "общак". Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где ничего не изменилось с 90-х. В сериале "Братство крыши" одну из главных ролей исполнил Юрий Борисов, сыгравший также в фильме "Бык" - лауреате "Кинотавра" и Карловых Вар этого года. Звезда "Закона каменных джунглей" Аристарх Венес сыграл сразу в двух конкурсных сериалах. Это - "Документалист. Охотник за призраками" от Ильи Куликова и Никиты Грамматикова - там герою Венеса предстоит столкнуться со сверхъестественным, а в "Детективном синдроме" Романа Волобуева - провести расследование вместе с пациентами психиатрической клиники. Кстати, отметим, Волобуев до этого сериалы не снимал.

В программе "Пилота" несколько детективов. В сериале Марка Горобца "Тень за спиной", снятом по мотивам дела "ангарского маньяка", следователь Генпрокуратуры в исполнении Ивана Оганесяна расследует череду загадочных убийств в небольшом провинциальном городке. Стоит не забывать, что и Константин Богомолов собрался снимать сериал по этому же нашумевшему делу. В ироничном "Герое по вызову" Анны Зайцевой врач (Евгений Миллер), которому поставили смертельный диагноз, начинает бороться с опасными преступниками во благо здоровья. В сериале "Спи со мной" искать изощренного маньяка, замуровывающего своих жертв, будет следователь Ника, которую играет Светлана Устинова. Кстати, одну из ролей в этом пилоте сыграла Полина Кутепова.

Какой фестиваль сериалов без медицинской темы? В проекте "Чудо-доктор" главную роль сыграла Анастасия Талызина. В нем также снимались Дениса Шведов и Анна Слю. Кстати, фестиваль "Доктор Преображенский" с Денисом Шведовым в главной роли, которым открывался первый "Пилот" до сих пор не дошел до эфира. А жаль.

На фестивале в этом году будут представлены и комедийные проекты. "Дылды" с Павлом Деревянко расскажут о тренере мужской волейбольной Суперлиги, которому пришлось работать с женской студенческой командой. Не стоит путать с фильмом Кантемира Балагова "Дылда". В сериале "Иванько" Александр Яценко играет провинциального барда-песенника. Проект "Девушки с Макаровым" - своеобразная "Полицейская академия" эпохи #MeToo, в которой неуживчивый следователь в исполнении Павла Майкова против своей воли становится наставником нескольких девушек-полицейских. Еще одна комедия - "Родительский комитет" - о том, как стать образцовым отцом.

Тема отношений между поколениями найдет свое воплощение и в драматическом жанре. Так, в конкурсе нынешнего фестиваля будет представлен сериал #DЕТКИ, затрагивающий одну из самых важных на сегодня проблем - безопасность детей в интернете. Также в конкурсную программу вошла новая работа Алены Званцовой "Дети", где одну из главных ролей сыграл Юрий Быков.

Кроме того, на "Пилоте" состоятся премьеры ретродрамы Анарио Мамедова "Тонкие материи" - о привилегированной 100-й секции универмага "Столица" начала 1960-х, байопика "Магомаев" с Милошем Биковичем в роли легендарного певца - его режиссеры Роман Прыгунов и Дмитрий Тюрин. Ждут зрители и современную остросюжетную драму "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова про офисных работников в исполнении Павла Табакова, Владимира Яглыча, Юлии Хлыниной и других известных актеров.