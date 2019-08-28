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Рубрика: Культура

Вышел дублированный трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

Текст: Сусанна Альперина
В России выпустили финальный дублированный трейлер к новому фильму из вселенной DC "Джокер". Картина появится на российских экранах 3 октября 2019 года. Мировой релиз запланирован на 2 октября. Европейская премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале, Североамериканская - на кинофестивале в Торонто (TIFF). Ленту представляет "Уорнер Бразерс Пикчерз".

В главных ролях - номинант премии "Оскар" Хоакин Феникс, а также обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро. Режиссером, продюсером и соавтором сценария стал оскаровский номинант Тодд Филлипс.

"Джокер" рассказывает о культовом герое и заклятом враге Бэтмена, раскрывая оригинальную сюжетную линию, впервые воплощенную на большом экране. "Новое прочтение Филлипсом персонажа Артура Флека (в этой роли Хоакин Феникс) - человека, от которого отвернулось общество, - не только бескомпромиссный рассказ о нем самом, но и предостережение для остальных", - говорится в аннотации к фильму.

Фото: youtube.com
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В фильме также снимаются: Зази Битц ("Дэдпул-2"), Фрэнсис Конрой (телесериалы "Американская история ужасов" и "Касл-Рок"), Марк Мэрон (телесериалы "Мэрон" и "Блеск"), Билл Кэмп ("Красный воробей", "Большая игра"), Гленн Флешлер (телесериалы "Миллиарды" и "Барри"), Шей Уигэм ("Человек на Луне", "Конг: Остров черепа"), Бретт Каллен ("42" и телесериал "Нарко" от "Нетфликс"), Дуглас Ходж ("Красный воробей", телесериал "Страшные сказки") и Джош Пэйс ("Сиротский Бруклин", "Уйти красиво"). Сценарий вместе с Филлипсом написал Скотт Сильвер ("Боец"), взяв за основу персонажей Вселенной "Ди-Си". Продюсерами стали Тодд Филлипс и Брэдли Купер, а также Эмма Тиллинджер Коскофф.

В съемочной группе фильма: оператор-постановщик Лоуренс Шер ("Годзилла 2: Король монстров", трилогия "Мальчишник"), художник-постановщик Марк Фридберг ("Сельма", "Новый Человек-паук: Высокое напряжение"), монтажер Джефф Грот ("Парни со стволами", "Мальчишник: Часть III") и обладатель премии "Оскар" художник по костюмам Марк Бриджес ("Призрачная нить", "Артист").

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