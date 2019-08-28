Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом

На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли. Под которым - множество слов одобрения. И надежды, что лента встряхнет киновселенную DC как следует (на самом деле - вряд ли: фильм ни к какой вселенной заведомо не принадлежит).

"Джокер" выйдет в российский прокат 3 октября, и ждать нам нужно глубокую и гармоничную психологическую драму, не отягощенную масштабным и пафосным супергеройским фиглярством.

Предстоящий фильм расскажет о становлении будущего суперзлодея и одного из главных и наиболее преданных врагов Бэтмена. Пока - недотыкомки-клоуна Артура Флека, вернувшегося в Готэм. На дворе - восьмидесятые. И жизнь и карьера Флека, на руках которого - больная мать, - не сахар. Казалось бы, что тут может пойти не так? (Сарказм.)

Рулевой - Тодд Филлипс (серия "Мальчишник"). В ролях: Роберт Де Ниро, Зази Битц ("Дэдпул 2"), Фрэнсис Конрой ("Клиент всегда мертв"), Брайан Тайри Генри, Шей Уигэм, Бретт Кален.

Ранее Филлипс в своем Instagram чередой тизеров - напомним - креативно "процарапал" дату премьеры трейлера.