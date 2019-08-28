Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу

Хвала, дождались: канал HBO представил официальный тизер-трейлер условно второго сезона исключительного шоу Паоло Соррентино "Молодой папа". Светонесуще продравшегося сквозь некоторые заминки и задержки, но в качестве всепокрывающей компенсации разукрашенного сдержанно скорбящим Джоном Малковичем - по центру, в тандем с Лоу.

Плюс ожидаемы всем гостям гости - Шэрон Стоун и… Мэрилин Мэнсон.

Плюс наша Юлия Снигирь.

Первый сезон, с рвущим шаблоны понтификом в исполнении сладкого, но то и дело чуть гадкого, не лишенного земных - или даже приземленных - моментов Джуда Лоу, вышел в 2017-м, став большим событием и украшением индустрии по определению.

И нет ни малейших поводов усомниться, что и "Новый папа" - не посрамит, не уронит: Соррентино - постановщик и сценарист всех девяти эпизодов. И вы посмотрите: ну лепота же!

Премьера - в 2020-м на HBO.