Новости

В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 21:32
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 20:35
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Вышел трейлер комедии Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым 15:50
79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом 15:30

Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу

Новости
    28.08.2019, 20:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Хвала, дождались: канал HBO представил официальный тизер-трейлер условно второго сезона исключительного шоу Паоло Соррентино "Молодой папа". Светонесуще продравшегося сквозь некоторые заминки и задержки, но в качестве всепокрывающей компенсации разукрашенного сдержанно скорбящим Джоном Малковичем - по центру, в тандем с Лоу.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом

Плюс ожидаемы всем гостям гости - Шэрон Стоун и… Мэрилин Мэнсон.

Плюс наша Юлия Снигирь.

Первый сезон, с рвущим шаблоны понтификом в исполнении сладкого, но то и дело чуть гадкого, не лишенного земных - или даже приземленных - моментов Джуда Лоу, вышел в 2017-м, став большим событием и украшением индустрии по определению.

И нет ни малейших поводов усомниться, что и "Новый папа" - не посрамит, не уронит: Соррентино - постановщик и сценарист всех девяти эпизодов. И вы посмотрите: ну лепота же!

Премьера - в 2020-м на HBO.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел финальный трейлер российского постапокалипсис-боевика "Аванпост" 15:03
Опрос: россияне предпочитают комедии и военные фильмы 13:11
Олег Меньшиков вернулся в театр после выписки из больницы 13:00
Вышел трейлер фильма о зарождении русского футбола "Дикая лига" 12:07
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ DC
Вышел трейлер "Титанов" с "Джорахом Мормонтом" в роли Бэтмена 11:25
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский 26.08.2019
Очевидцы рассказали о гибели режиссера Игоря Хомского 25.08.2019
⧣ трейлер
Фото: Вольга
Вышел трейлер режиссерской версии этнохоррора "Солнцестояние" 11:48
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 27.08.2019
В Сеть попали первые кадры трейлера и постер "Черной вдовы" 27.08.2019
⧣ HBO
Фото: Helen Sloan/ HBO
"Джон Сноу" опять пожаловался на тяготы съемок в "Игре престолов" 20.08.2019
Джордж Мартин признался, что устал от "Игры престолов" 19.08.2019
SyFy закрыл сериал про родину Супермена и отказался от его спин-оффа 18.08.2019