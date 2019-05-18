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Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы"

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    18.05.2019, 15:53
Текст:   Козьма Лоханкин

Вот это - действительно интригующая новость: к касту продолжени сериала "Молодой Папа" присоединятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Как отмечает Variety, оба известны своей любовью как к совместному проекту HBO, Sky и Canal+, так и к творчеству Паоло Соррентино в целом.

При этом пока неизвестно, кого именно сыграют новоприбывшие звёзды в скандальном сериале о внутренней кухне Ватикана. Зато уже доступны их промо-фотографии.

Напомним, на смену "Молодому Папе" приходит сериал "Новый Папа". Джуд Лоу, исполнивший главную роль в оригинальном проекте, остался в составе, однако к нему также присоединился Джон Малкович, который тоже, судя по всему, будет играть понтифика. Детали отношений этого дуэта пока неизвестны.

Премьера "Нового Папы" состоится в ноябре текущего года.

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