Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы"

Вот это - действительно интригующая новость: к касту продолжени сериала "Молодой Папа" присоединятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Как отмечает Variety, оба известны своей любовью как к совместному проекту HBO, Sky и Canal+, так и к творчеству Паоло Соррентино в целом.

При этом пока неизвестно, кого именно сыграют новоприбывшие звёзды в скандальном сериале о внутренней кухне Ватикана. Зато уже доступны их промо-фотографии.

The New Pope is gonna be fantastic. When in Rome pic.twitter.com/tvuoCJjqbi — Marilyn Manson (@marilynmanson) 17 мая 2019 г.

Напомним, на смену "Молодому Папе" приходит сериал "Новый Папа". Джуд Лоу, исполнивший главную роль в оригинальном проекте, остался в составе, однако к нему также присоединился Джон Малкович, который тоже, судя по всему, будет играть понтифика. Детали отношений этого дуэта пока неизвестны.

Holy Father!



Sharon Stone and Marilyn Manson will guest star in #TheNewPope, coming soon. pic.twitter.com/bMtNiVtMwq — HBO (@HBO) 17 мая 2019 г.

Премьера "Нового Папы" состоится в ноябре текущего года.