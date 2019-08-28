За пьянство на работе чиновников будут лишать зарплаты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, детально прописывающую, когда за отстраненными от службы чиновникам будет сохраняться зарплата. А когда - простой окажется бесплатным.

Однозначно ударит по карману гражданина начальника день, когда вместо деловых бумаг на столе окажется рюмка. По закону за появление в рабочем кабинете в пьяном виде чиновника могут отстранить от службы. Не просто могут - обязаны это сделать.

Теперь планируется четко прописать в законе: этот день государственному мужу не оплатят. Выпивка ударит не только по репутации, но и получке. Такими нормами правительство предлагает дополнить законопроект, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению.

"Действующие положения предусматривают, что в период, если гражданский служащий отстранен от должности или не допущен к выполнению служебных обязанностей, за исключением предусмотренных случаев, - поясняет адвокат Вячеслав Голенев. - Теперь предлагается более детально уточнить, о каких именно случаях идет речь, и это хорошо".

Не всегда отстранение от службы заканчивается для чиновника печально.

Иногда это техническая мера. Например, отстранить от службы человека могут для того, чтобы урегулировать возникший конфликт интересов. Скажем, оказалось, что гражданину начальнику надо принять решение по какому-то делу, напрямую затрагивающему его близких родственников.

Или государственный служащий является членом конкурсной комиссии, отбирающей кандидатов на службу. Если среди претендентов на вакантную должность окажется родственник чиновника, то последнему необходимо в письменном виде уведомить свое руководство о возникшем конфликте интересов. А руководству рекомендуется отстранить на время урегулирования ситуации чиновника от работы, в том числе вывести из конкурсной комиссии. Однако в таких случаях за государственным служащим будет сохраняться денежное содержание. Никакой вины чиновника в том, что его родственники также хотят послужить государству, нет.

Появление на службе чиновника в пьяном виде может стать поводом для увольнения

Зато пьянство на рабочем месте - прямое нарушение. Причина отстранения от службы на том основании, что столоначальник уже лыка не вяжет, никак не является уважительной.

"Появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения является грубым нарушением гражданским служащим своих обязанностей и может стать поводом для увольнения чиновника", - говорит адвокат Александр Халимон.

Но окончательное решение в таком случае остается за руководством подвыпившего столоначальника. Возможно, он настолько ценный кадр, что руководители предпочтут просто дать ему проспаться. Если же руководство смотрит, как это и положено, строго на такие вещи, скорее всего, человеку придется распрощаться с должностью навсегда.

"Однако процедура увольнения занимает определенное время, - уточняет Александр Халимон. - Пока будут оформляться документы, государственный служащий будет отстранен от службы, и это время ему не оплатят".

Но даже если бумаги на увольнение будут оформлены моментально и человека разжалуют буквально на следующее утро, день пьянства все равно будет числиться в биографии как служебный. Ведь уволить задним числом нельзя. Поэтому, как поясняют юристы, порядок в отношении нарушителей будет такой: отстраняют от службы, не оплачивают "пьяное" время, увольняют.

Также не будет выплачиваться денежное довольствие, если государственный служащий не допущен к выполнению своих обязанностей в связи с тем, что не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны труда.

А перечень ситуаций, когда госслужащего могут отстранить на время от работы, дополняется проведением служебных проверок.