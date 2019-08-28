Захарова: Американские сенаторы знали, что находятся в стоп-листе

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, ранее заявившие о том, что им отказали во въезде в Россию, знали, что находятся в стоп-листе. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Американским сенаторам хорошо известно, что они являются фигурантами российского списка лиц, которым закрыт въезд в нашу страну", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она пояснила, что решение о внесении сенаторов в стоп-лист "было принято не просто так, а исключительно в ответ на введенные Вашингтоном необоснованные рестрикции против значительного числа членов Федерального собрания Российской Федерации".