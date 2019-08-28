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28.08.2019 08:27
Рубрика: Культура

Счастливый билет

Жизнь Андрею Платонову могло спасти то, что погубило его
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 191(7949)
Андрей Платонов родился 16 августа 1899 г. (по новому стилю 28 августа), 120 лет тому назад.
Одной из загадок эпохи стало то, почему Платонова не убили и не посадили. Фото: wikipedia.org Одной из загадок эпохи стало то, почему Платонова не убили и не посадили. Фото: wikipedia.org
Одной из загадок эпохи стало то, почему Платонова не убили и не посадили. Фото: wikipedia.org

В 1931 г. журнал "Красная новь" печатает его повесть "Впрок", ее читает книгочей Сталин, редакция получает его разгромное письмо. Это была литературная смерть, за которой, через несколько лет, должна была последовать настоящая. Но одной из загадок эпохи стало то, почему Платонова не убили и не посадили.

Тут можно строить разные предположения, и самое вероятное из них то, что Сталин, чьи литературные вкусы сформировались во время обучения в семинарии, на русской реалистической прозе, Платонова запомнил. Причиной этого могло быть то, что Сталин не забыл его прозу и та оставила в его памяти недобрый, но не дающий убить автора след.

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