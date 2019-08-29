В четверг в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Ее итоги стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путевки в основную сетку автоматически. Среди них - чемпион и серебряный призер нашего первенства "Зенит" с "Локомотивом". Оставшиеся шесть мест достались победителям квалификации. В их числе оказался полуфиналист Лиги чемпионов амстердамский "Аякс".

Как и в прошлом сезоне, голландцам пришлось пробиваться в основную сетку через два раунда квалификации. А все ввиду изменений квоты в групповой стадии. Гарантированные путевки получают по четыре представителя Испании, Англии, Германии и Италии, три - Франции, и две - России. По одному месту у Португалии, Бельгии, Украины и Турции. Голландия идет на 12-м месте в рейтинге УЕФА, который составляется на основании выступлений клубов в еврокубках за предыдущие пять сезонов. Потому "Аяксу" и пришлось играть два отборочных этапа.

Амстердамцы со своей задачей ожидаемо справились. Хотя соперники у них были не из простых: греческий ПАОК и кипрский АПОЭЛ. Несмотря на это, футболисты "Аякса" остались недовольны тем, что им необходимо было пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию.

- Это неправильно. Мы полуфиналисты турнира, но должны играть в квалификации. Еще и в двух раундах. Позор, - категоричен полузащитник голландского клуба Душан Тадич. - Все же понимают: в отборе может произойти что угодно. Просто посмотрите на вылетевший "Порту".

Победив дома АПОЭЛ (2:0), после безголевой ничьей в гостях, футболисты "Аякса" не только вышли в групповой этап, но и принесли в казну клуба по меньшей мере 48 миллионов евро. Эта сумма складывается из нескольких бонусов: гарантированной выплаты всем участникам основной сетки Лиги чемпионов, за улучшение позиций в рейтинге УЕФА, заработкам на атрибутике в дни домашних матчей в главном еврокубке. Итого получается весьма солидная сумма, которую можно потратить как на покупку новичков, так и продление контрактов с лидерами.

- Конечно, мы хотим сохранить ведущих игроков. Но не всегда это получается, как с де Йонгом и де Лигтом. Все же если тебя приглашают "Барселона" и "Ювентус", сложно отказать. При этом мы сами хотим вновь показать себя в Лиге чемпионов, - признался главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. - Хочу поблагодарить ребят за игру в квалификации. Наши ключевые футболисты - Онана, Блинд, Тадич, Зиеш, Хунтелаар, сыграли потрясающе. Что касается задач на групповой этап, то мы никого не боимся. И хотим выйти в плей-офф.

Параллельно с "Аяксом" в основную сетку Лиги чемпионов через квалификацию пробились "Славия" (Чехия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия) и загребское "Динамо".

Добавим, что в четверг стали известны последние участники группового этапа Лиги Европы. Пробиться в основную сетку мог столичный "Спартак", который после гостевого поражения со счетом 0:1 принимал португальскую "Брагу". Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.