Новости

Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка 18:14
Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома 18:14
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины 18:08
Болтон назвал переговоры с Лукашенко "очень важной встречей" 18:02
Mitsubishi Lancer Evo воскресят, но это будет не седан 17:55
В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает других людей в транспорте 17:53
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 17:49
Роскосмос сообщил о штатной обстановке на МКС после сигнализации 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 20:15
Рубрика: Спорт

"Аякс" на классе

Полуфиналист ЛЧ-2018/19 пробился в групповой этап через квалификацию
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В четверг в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Ее итоги стали известны после подписания номера "РГ" в печать.
В прошлом сезоне "Аякс" добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Амстердамцы готовы повторить этот результат. Фото: EPA В прошлом сезоне "Аякс" добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Амстердамцы готовы повторить этот результат. Фото: EPA
В прошлом сезоне "Аякс" добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Амстердамцы готовы повторить этот результат. Фото: EPA

Согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путевки в основную сетку автоматически. Среди них - чемпион и серебряный призер нашего первенства "Зенит" с "Локомотивом". Оставшиеся шесть мест достались победителям квалификации. В их числе оказался полуфиналист Лиги чемпионов амстердамский "Аякс".
Экс-хавбек "Спартака" Промес подписал контракт с "Аяксом"

Как и в прошлом сезоне, голландцам пришлось пробиваться в основную сетку через два раунда квалификации. А все ввиду изменений квоты в групповой стадии. Гарантированные путевки получают по четыре представителя Испании, Англии, Германии и Италии, три - Франции, и две - России. По одному месту у Португалии, Бельгии, Украины и Турции. Голландия идет на 12-м месте в рейтинге УЕФА, который составляется на основании выступлений клубов в еврокубках за предыдущие пять сезонов. Потому "Аяксу" и пришлось играть два отборочных этапа.

Амстердамцы со своей задачей ожидаемо справились. Хотя соперники у них были не из простых: греческий ПАОК и кипрский АПОЭЛ. Несмотря на это, футболисты "Аякса" остались недовольны тем, что им необходимо было пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию.

- Это неправильно. Мы полуфиналисты турнира, но должны играть в квалификации. Еще и в двух раундах. Позор, - категоричен полузащитник голландского клуба Душан Тадич. - Все же понимают: в отборе может произойти что угодно. Просто посмотрите на вылетевший "Порту".

Фото: AP/Manu Fernandez
Роналду рассказал, чем он лучше Месси

Победив дома АПОЭЛ (2:0), после безголевой ничьей в гостях, футболисты "Аякса" не только вышли в групповой этап, но и принесли в казну клуба по меньшей мере 48 миллионов евро. Эта сумма складывается из нескольких бонусов: гарантированной выплаты всем участникам основной сетки Лиги чемпионов, за улучшение позиций в рейтинге УЕФА, заработкам на атрибутике в дни домашних матчей в главном еврокубке. Итого получается весьма солидная сумма, которую можно потратить как на покупку новичков, так и продление контрактов с лидерами.

- Конечно, мы хотим сохранить ведущих игроков. Но не всегда это получается, как с де Йонгом и де Лигтом. Все же если тебя приглашают "Барселона" и "Ювентус", сложно отказать. При этом мы сами хотим вновь показать себя в Лиге чемпионов, - признался главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. - Хочу поблагодарить ребят за игру в квалификации. Наши ключевые футболисты - Онана, Блинд, Тадич, Зиеш, Хунтелаар, сыграли потрясающе. Что касается задач на групповой этап, то мы никого не боимся. И хотим выйти в плей-офф.

"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом

Параллельно с "Аяксом" в основную сетку Лиги чемпионов через квалификацию пробились "Славия" (Чехия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия) и загребское "Динамо".

Добавим, что в четверг стали известны последние участники группового этапа Лиги Европы. Пробиться в основную сетку мог столичный "Спартак", который после гостевого поражения со счетом 0:1 принимал португальскую "Брагу". Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов