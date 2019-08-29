Александр Самедов возобновил карьеру

Любительский футбольный клуб "Знамя" внес в заявку на сезон экс-полузащитника сборной России и московского "Спартака" Александра Самедова. Дебют футболиста состоится 7 сентября.

"В заявку футбольного клуба "Знамя" включен заслуженный мастер спорта Александр Самедов. Его дебют состоится 7 сентября в матче с командой "Витязь" (Подольск), который пройдет на стадионе "Автомобилист" и начнется в 17:00 мск. Ждем вас и ваших друзей", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Новый клуб Самедова выступает в высшем дивизионе чемпионата Московской области. В составе команды играет еще один известный футболист сборной России - Роман Павлюченко. За "Знамя" выступает и экс-спартаковец Александр Шешуков. Несмотря на наличие таких игроков, пока "Знамя" идет на втором месте, на очко отставая от клуба "Олимп-2" из Химок.

Александр Самедов объявил о завершении карьеры летом 2019 года, несмотря на то, что у него были предложения. Самедов - воспитанник московского "Спартака". Он дебютировал в составе "красно-белых" в 2002 году. Однако в 2005 году покинул клуб и выступал за "Локомотив", "Москва" и "Динамо" до 2016 года. В "Спартак" он вернулся в 2017-м и завоевал чемпионский титул, а также выиграл Суперкубок России.

За карьеру он также четыре раза завоевывал Кубок страны: три в составе "Локомотива" и один - "Спартака". Последним клубом Самедова в РПЛ были самарские "Крылья Советов". За сборную России Самедов провел 53 матча, в которых забил семь голов.