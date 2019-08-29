Американская гонщица погибла при попытке разогнаться до 996 км/ч

Трагедией закончилась попытка американки Джесси Комбс установить новый мировой рекорд скорости на реактивном автомобиле для женщин. Она погибла.

По данным семьи спортсменки и телеведущей, это случилось во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон. О том, что точно произошло пока ничего не сообщается, известно лишь, что был сделан звонок в офис шерифа, в котором сообщили об аварии, пишет Autoblog.

Именно в этот день 36-летняя Комбс планировала установить новый рекорд для женщин и пронестись по пустыне на фантастической скорости 996 км/ч. Однако этому помешала трагедия.

Рекорд скорости принадлежит каскадерше и гонщице Китти О'Нил и был установлен в 1976 году - 843 км/ч. Комбс в 2016-м достигла отметки 769 км/ч.