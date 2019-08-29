Биография Клауса Кеннета объясняет, почему он был рожден ненавидеть

"2 000 000 километров до любви. Одиссея грешника", Клаус Кеннет, перевод Ирины Крейниной, Никея, 2019

От любви до ненависти - один шаг, это мы хорошо знаем. А если наоборот: от ненависти до любви? Тут сложнее. У Клауса Кеннета, например, на это ушло два миллиона километров. Сколько это в шагах, попробуй сосчитай. Еще в детстве будущий немецкий музыкант и писатель понял странную в общем-то для ребенка вещь - он рожден ненавидеть. "Мои несчастья начались еще до моего рождения. С самого начала я, без сомнения, находился во власти разрушительных сил", - пишет автор в первой же главе своей автобиографии, которая, кстати, стала международным бестселлером и переведена сегодня на 12 языков.

Непростая биография Кеннета переведена сегодня на 12 языков.

В жизни у Клауса Кеннета и правда все складывалось один к одному, хуже не придумаешь: родился в последний год войны в бегах от наступающей Красной Армии, мать его не любила, отцовской заботы он тоже не знал, дружбы с ровесниками не складывалось... Душевные терзания подпитывали и другие насущные проблемы: еще в возрасте нескольких месяцев Кеннет чуть не умер от голода, вместе с родителями и братьями он терпел нужду и лишения и после. "Но, несмотря на голод, я вырос и окреп. И тут выяснилось, что недостаток продуктов является куда менее трагичным фактом, чем недостаток любви", - говорит автор.

И признается: ему всегда хотелось чувствовать себя частью чего-то большего - крепкой семьи, настоящей дружеской компании, но ни любви, ни поддержки, которых он искал, он нигде не находил. Одиночество привело к озлобленности, и лучшим выходом для себя подросток выбрал вынашивание планов мести. Причем абсолютно всем:

безразличным родителям, бившим его одноклассникам, ловившим его за хулиганство полицейским. Месть эта, правда, в итоге оказалась направлена на уничтожение самого себя: Кеннет ради забавы грабил магазины, пристрастился к наркотикам, стал членом леворадикальной группировки. Отвлечься от метаний он попробовал музыкой, создав рок-группу Shouters ("Крикуны"), - благо задатки были: мать - известная в прошлом оперная певица, отец - дирижер. Но и тут, набрав популярность, стал назло всем вытворять на сцене такое, что слушатели кидали в него камни.

Устав от самого себя, Клаус Кеннет начинает духовные поиски. Сначала он думает, что разобраться в себе ему помогут коренные индейцы, потом на несколько лет он становится буддийским монахом, после - погружается в индуизм, где дорастает до звания гуру, но и это все не то.

Тогда он уходит в эзотерику, ищет истину у протестантов, знакомится с матерью Терезой, которая производит на него неизгладимое впечатление, но и это совсем не похоже на то, что он ищет. Концом поисков для немца стало православие. Сейчас, когда 74-летнего Кеннета скептически спрашивают, уверен ли он в том, что это точно конечный пункт, он понимающе смеется и отвечает утвердительно. "Люди, которые не чувствуют этого, никогда не встречали настоящего православия, но сталкивались лишь с неким его суррогатом. Это все равно, что предпочесть золоту латунь", - говорит он. В книге Кеннет вспоминает об общении с архимандритом Софронием (Сахаровым) - учеником преподобного Силуана Афонского, знал он и епископа Антония Сурожского (Блума).

О своем непростом пути российским читателям Клаус Кеннет расскажет лично: 5, 8 и 9 сентября он встретится с публикой в Москве, где не только ответит на вопросы, но даже и сыграет на гитаре. А 11 и 12 сентября писатель посетит Санкт-Петербург, где также пройдут его встречи-концерты (кстати, модератором одной из бесед станет в прошлом лидер суровой группы Amatory Игорь Капранов). Для Клауса Кеннета это первый приезд в Россию, хотя с этой книгой он объездил весь мир.