Боец UFC уверен, что Порье разорвет Нурмагомедова

Американский боец UFC Колби Ковингтон, выступающий в полусредней весовой категории, предрекает Хабибу Нурмагомедову разгромное поражение в поединке за чемпионский пояс в легком весе против Дастина Порье.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов и Порье проведут поединок за титул чемпиона UFC в легком весе, которым после победы над Конором Макгрегором владеет российский спортсмен. Один из лучших бойцов в полусреднем весе Колби Ковингтон уверен, что Порье легко заберет титул.

"Думаю, что Дастин просто разорвет Хабиба, - заявил американец theScoreMMA. - Он обладает хорошей ударной техникой, а у чемпиона не каменная челюсть, что доказал бой против Майкла Джонсона, когда ему прилетело несколько апперкотов. Порье хватит мастерства, чтобы избежать тейкдаунов, так что Дастин станет чемпионом".