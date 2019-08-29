Новости

В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила 00:54
ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем 00:51
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 00:21
Трамп назвал космос следующей областью военных действий 00:13
Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе 29.08.2019
Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 29.08.2019
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 29.08.2019
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 29.08.2019
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 29.08.2019
Верховная рада утвердила новый состав правительства 29.08.2019
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 29.08.2019
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 29.08.2019
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 29.08.2019
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 29.08.2019
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 29.08.2019
Novikov School открывает гастрономический лекторий 29.08.2019
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 29.08.2019
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 29.08.2019
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 29.08.2019
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 29.08.2019
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 29.08.2019
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 29.08.2019
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 29.08.2019
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 29.08.2019
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 29.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 23:26
Рубрика: В мире

Удивительная долина

Ферганская область заключила с иностранными инвесторами соглашения на миллиард долларов
Текст: Шухрат Ганиев (хоким Ферганской области)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Ферганская долина - один из самых древних культурно-экономических центров Средней Азии.
Шухрат Ганиев, хоким Ферганской области. Шухрат Ганиев, хоким Ферганской области.
Шухрат Ганиев, хоким Ферганской области.

Плодородные и богатые природными ресурсами земли всегда привлекали племена и народы, которые оставили свой неповторимый след в ее истории. Многочисленные памятники архитектуры, остатки крепостей и городов, уникальные природные объекты, сохранившиеся до наших дней старинные ремесла, например, керамика Риштана и маргиланский шелк, превращают Фергану в настоящую жемчужину Узбекистана.

Экономический потенциал Ферганской области делает ее одним из республиканских лидеров. Недра долины содержат различные виды полезных ископаемых: нефть, уран, гранит, мрамор, гипс и др. В регионе действуют крупнейшие горнодобывающие, металлургические, химические, энергетические, нефтегазовые, машиностроительные предприятия, работают заводы по выпуску строительных материалов. Хорошо развита текстильная, швейная и трикотажная промышленность.

Промышленный комплекс области ежегодно производит 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов, более 350 тысяч тонн различных химических продуктов и минеральных удобрений - мочевины, нитратов, суперфосфатов.

Шухрат Ганиев, хоким Ферганской области: Сейчас в Фергане действует 85 предприятий с российскими инвестициями, из которых 43 работают в различных отраслях промышленности, остальные - в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле и строительстве

Ферганская область занимает лидирующее место в Узбекистане по экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции. Под сельское хозяйство отведено 564,4 тысячи гектаров, а особое внимание уделяется выращиванию дынь, винограда, картофеля, других овощей и фруктов.

Мы целенаправленно занимаемся привлечением иностранных инвесторов, в том числе из России. Для них формируются благоприятные условия, утверждаются преференции и льготы. В прошлом году было создано 68 предприятий с иностранным капиталом, их общее число достигло 351. В целом объем привлеченных прямых иностранных инвестиций за последние 2 года увеличился в 5 раз. Подписаны соглашения по 36 проектам на общую сумму 1,1 миллиарда долларов, из которых почти 960 миллионов - зарубежные средства.

В этом и следующем году в регионе планируется реализовать 19 инвестпроектов с участием российских компаний на сумму 92 миллиона долларов. В январе-июле 2019 года было освоено 14 миллионов долларов российских инвестиций. Эти средства пошли, в частности, на создание двух текстильных и одного птицеводческого кластера в Риштанском, Алтыарыкском и Багдадском районах.

Сейчас в Фергане действует 85 предприятий с российскими инвестициями, из которых 43 работают в различных отраслях промышленности, остальные - в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле и строительстве. Например, на ферганском предприятии "Евраазия Тапо-диск" выпускаются автомобильные диски, в Коканде "Мирус текстиль груп" производит текстильные изделия, а Fergana Brewery специализируется на прохладительных напитках.

Во время визитов Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ферганскую область в этом и прошлом году было поручено увеличить привлечение прямых иностранных инвестиций в регион. Для исполнения этого поручения представители Ферганы налаживают контакты с официальными и деловыми кругами зарубежных стран.

В частности, по итогам визита ферганской делегации в Россию были заключены соглашения на общую сумму около полумиллиарда долларов по 11 проектам. Сегодня установлены прочные связи между нашим регионом и Вологдой, Пермью, Оренбургом, Уфой.

Товарооборот между Ферганской областью и Россией в 2018 году достиг 346,8 миллиона долларов, в том числе 126,1 миллиона пришлось на экспорт, 220,7 миллиона - на импорт. За первые шесть месяцев этого года экспорт из региона в Россию составил 61,5 миллиона долларов, что на 10 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия является основным рынком сбыта для плодоовощной продукции, которая производится в Ферганской области, на нее приходится 40 процентов экспортных поставок. В первом полугодии этого года помимо фруктов и овощей в Россию поставлялись пряжа, текстильные изделия, обувь, фарфор, пластмассы и нефтепродукты.

Справка

Ферганская область расположена в южной части Ферганской долины. В регионе живут 3,8 миллиона человек, в области 4 города и 15 районов. Административный центр - город Фергана. Датой основания считается 1876 год, но первый проект городского устройства был утвержден только в 1887 году.

Инфографика "РГ"
В мире экс-СССР Узбекистан Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов