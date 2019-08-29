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29.08.2019 22:28
Рубрика: В мире

Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие

Текст: Максим Макарычев

Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.

Напомним, что продолжавшийся почти полвека конфликт в Колумбии между правительством, повстанческими группировками, преступными бандами и правыми военизированными формированиями привел к гибели более 260 тысяч человек. Около миллиона колумбийцев стали вынужденными переселенцами.

Президент Колумбии призвал изменить мирное соглашение с ФАРК

32-минутное видео было размещено в интернете от лица двух бывших командиров группировки, известных под псевдонимами Иван Маркес и Хесус Сантрих. Они обвинили президента Ивана Дуке в том, что он не соблюдает соглашение 2016 года о прекращении полувекового конфликта. Заявление появилось ровно через три года после того, как руководители ФАРК подписали мирное соглашение с правительством, отмечает Sky News.

"Это продолжение борьбы повстанцев в ответ на предательство государством Гаванских мирных соглашений, - сказал Маркес в окружении вооруженных сторонников. - Когда мы подписали соглашение в Гаване, мы сделали это с убеждением, что можно изменить жизнь самых скромных и обездоленных. Но государство не выполнило свою самую важную обязанность, которая заключается в том, чтобы гарантировать жизнь своих граждан и особенно избегать убийств по политическим причинам". Известно, что видео было снято в тропических лесах амазонской Колумбии. По словам Маркеса, группировка будет стремиться координировать свою деятельность с другими левыми повстанцами Национально-освободительной армии (ЭЛН) и не будет использовать похищения и выкуп в качестве источника финансирования.

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Маркес был ключевым переговорщиком от повстанцев при заключении мирного соглашения, подписанного в 2016 году. Он ссылается на репрессии в отношении сотен бывших бойцов ФАРК и их близких. Маркес ушел в подполье в прошлом году после того, как его племянник был арестован и вывезен в США для сотрудничества со следователями американского минюста.

В свою очередь представители властей незамедлительно призвали силовые структуры к поимке мятежников. Верховный комиссар правительства Колумбии Мигель Себальос заявил, что власти страны будет настаивать "на выдаче ордера на арест этих людей, которые открыто отвергаются от мирного процесса".

На границе Колумбии и Венесуэлы заметили около тысячи повстанцев АНО

Справка "РГ"

ФАРК - леворадикальная повстанческая группировка Колумбии, которую в 2000-е годы власти США и Евросоюз внесли в список террористических организаций. В Венесуэле и на Кубе считают, что организация является партизанской "народной армией" и преследует цели избавления от коррупции и произвола чиновников. На пике своей активности в 1990-е годы ФАРК насчитывала около 17 тысяч активных бойцов, как мужчин, так и женщин, которые поддерживались значительной частью населения страны.

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