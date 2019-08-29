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Рубрика: Экономика

"Центральноазиатская Третьяковка" с газовым уклоном

Каракалпакстан развивает приоритетные проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, фармацевтике и туризму
Текст: Бахитжан Хабибуллаев (заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
На памятнике художника и музейщика Игоря Савицкого на русском кладбище в Нукусе написано: "Гениальному спасителю красоты - от благодарных потомков". И здесь нет ни слова преувеличения. Савицкий создал самый известный художественный музей Средней Азии, куда сегодня стремятся люди со всего мира.
Бахитжан Хабибуллаев, заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан. Бахитжан Хабибуллаев, заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан.
Бахитжан Хабибуллаев, заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан.

Он попал в Узбекистан во время Великой Отечественной войны, эвакуировавшись в Самарканд вместе с институтом, в котором работал. Потом вернулся в Москву, но в 1950 году опять поехал в Каракалпакстан, на этот раз в археологическую экспедицию. Здесь он и занялся спасением памятников народно-прикладного искусства. Из собранной им коллекции спустя шесть лет и появился музей. Савицкий также собирал в его фонды работы и знаменитых, и малоизвестных художников, в том числе советских авангардистов. Симбиоз эпох, стилей и направлений оказался поистине уникальным.

Игорь Савицкий умер в 1984 году, а музей в Нукусе получил его имя. Сегодня это Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого более чем с 90 тысячами экспонатов, который теперь часто называют "центральнозиатская Третьяковка". Правительство Узбекистана в 2002 году наградило художника орденом "Буюк хизматлари учун" ("За великие заслуги") посмертно.

Музейный комплекс в Нукусе, наверное, самый интересный, но далеко не единственный привлекательный для туристов объект в Каракалпакстане.

Республика богата природными, историческими, архитектурными и археологическими достопримечательностями. На плато Устюрт сохранились развалины древнего города Вазир, караван-сарая Белеули, крепости Аллан. Большую известность получили так называемые стреловидные сооружения, использовавшиеся для ловли джейранов древними охотниками.

Выдающиеся памятники позднего античного периода - основанный в IV веке до н.э. и разрушенный в XIII столетии Гяуркала - дворец Топраккала, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов поражает не только масштаб затерянной в пустыне крепости, но и то, насколько высокоразвитой была цивилизация, построившая такие грандиозные сооружения.

Туристам регион может предложить не только музеи и древности. Открыты новые экологические и исторические маршруты. Путешественников, например, ждет знакомство с саксауловыми лесопосадками на дне Аральского моря, встречи с лебедями, розовыми фламинго, пеликанами и другими редкими птицами на озере Судачье. Заметным объектом экотуризма стал Нижне-Амударьинский биосферный резерват, где в естественных условиях обитают исчезающие виды животных, в том числе всемирно известный бухарский олень.

Газохимический флагман

Туризм - важная, но все же не ключевая отрасль экономики Каракалпакстана. В регионе есть большие запасы природного газа, золота, нефти, металлов и других полезных ископаемых, а также развитая промышленность и сельское хозяйство.

Базовыми отраслями промышленности Каракалпакстана являются электроэнергетика, химическая и нефтехимическая отрасли. В числе наиболее крупных предприятий - Кунградский содовый завод, Ходжейлийский стекольный завод, десятки линий по производству строительных материалов, и, наконец, флагман индустрии переработки газа - Устюртский газохимический комплекс. Он состоит из заводов по разделению газа, производству этилена, полиэтилена, полипропилена, а также предприятий обеспечения энергоресурсами. По подсчетам инженеров, в системе Устюртского газохимического комплекса использовано почти полторы тысячи единиц различного оборудования, а общая стоимость проекта составила 3,9 миллиарда долларов. Инвесторы - консорциум корейских компаний KOGAS, Lotte Chemical Corporation и GSE&R.

Сейчас возможности Устюртского газохимического комплекса позволяют перерабатывать в год 4,5 миллиарда кубометров природного газа и за счет этого производить 3,7 миллиарда кубометров товарного газа, 387 тысяч тонн полиэтилена, 83 тысячи тонн полипропилена, 102 тысячи тонн пиролизного дистиллята и другую ценную продукцию.

Бахитжан Хабибуллаев, заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан: Рост промышленности Каракалпакстана в ближайшие годы будет связан с освоением месторождений углеводородного сырья на плато Устюрт в Муйнакском и Кунградском районах

По мнению экспертов, рост промышленности Каракалпакстана в ближайшие годы будет связан с освоением месторождений углеводородного сырья на плато Устюрт в Муйнакском и Кунградском районах. Перспективными являются проекты металлургических предприятий на базе Тебинбулакского и Зинелбулакского месторождений, запуск производств цемента и вермикулита, йодированной соли, мясо-молочной и рыбной продукции, фармацевтических препаратов и продовольствия.

Каракалпакстан имеет неиспользованный потенциал в углубленной переработке хлопка и шерсти, в том числе путем создания специальных кластеров и малых промышленных зон.

Флагман индустрии переработки газа - Устюртский газохимический комплекс.

Преференции для инвесторов

Чтобы стимулировать приток инвестиций, власти предлагают целый набор гарантий, льгот и преференций. Например, иностранные компании, которые ведут поиск и разведку нефти и газа, освобождаются от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на период проведения геологоразведочных работ, а также от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при импорте оборудования и расходных материалов. А их узбекские подрядчики и поставщики освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.

В регионе приняты и реализуются целевые программы по производству продовольствия, выращиванию и переработке сельхозпродукции, возделыванию лекарственных растений, созданию логистических центров. В 2017 году была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) "Нукус-фарм", которая призвана развивать фармацевтическую отрасль на базе собственного лекарственного растительного сырья. Режим СЭЗ будет действовать 30 лет, после чего может быть продлен.

Резиденты "Нукус-фарм" освобождены от уплаты таможенных платежей, земельного налога, налогов на прибыль, имущество, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в республиканские фонды.

Малые промышленные зоны создаются на базе неиспользуемых территорий и бездействующих производственных площадей, находящихся в государственной собственности. Административный совет сейчас разрабатывает "дорожные карты" по размещению на территории шести МПЗ производств по выпуску импортозамещающих и экспортно-ориентированных видов продукции.

С 1 марта 2018 года инвесторы могут предоставлять в дирекции свободных экономических и малых промышленных зон инвестиционные заявки в интерактивной форме посредством Единого портала свободных экономических зон и малых промышленных зон Республики Узбекистан.

Справка

Административный центр Каракалпакстана - город Нукус. Республика включает в себя 15 районов и 1 город. Каракалпакстан - самый обширный регион Узбекистана. Общая площадь региона составляет 166 600 кв. км. Население Каракалпакстана - 1,84 миллиона человек (по данным 2018 года).

Инфографика "РГ"
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