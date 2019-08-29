На памятнике художника и музейщика Игоря Савицкого на русском кладбище в Нукусе написано: "Гениальному спасителю красоты - от благодарных потомков". И здесь нет ни слова преувеличения. Савицкий создал самый известный художественный музей Средней Азии, куда сегодня стремятся люди со всего мира.

Он попал в Узбекистан во время Великой Отечественной войны, эвакуировавшись в Самарканд вместе с институтом, в котором работал. Потом вернулся в Москву, но в 1950 году опять поехал в Каракалпакстан, на этот раз в археологическую экспедицию. Здесь он и занялся спасением памятников народно-прикладного искусства. Из собранной им коллекции спустя шесть лет и появился музей. Савицкий также собирал в его фонды работы и знаменитых, и малоизвестных художников, в том числе советских авангардистов. Симбиоз эпох, стилей и направлений оказался поистине уникальным.

Игорь Савицкий умер в 1984 году, а музей в Нукусе получил его имя. Сегодня это Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого более чем с 90 тысячами экспонатов, который теперь часто называют "центральнозиатская Третьяковка". Правительство Узбекистана в 2002 году наградило художника орденом "Буюк хизматлари учун" ("За великие заслуги") посмертно.

Музейный комплекс в Нукусе, наверное, самый интересный, но далеко не единственный привлекательный для туристов объект в Каракалпакстане.

Республика богата природными, историческими, архитектурными и археологическими достопримечательностями. На плато Устюрт сохранились развалины древнего города Вазир, караван-сарая Белеули, крепости Аллан. Большую известность получили так называемые стреловидные сооружения, использовавшиеся для ловли джейранов древними охотниками.

Выдающиеся памятники позднего античного периода - основанный в IV веке до н.э. и разрушенный в XIII столетии Гяуркала - дворец Топраккала, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов поражает не только масштаб затерянной в пустыне крепости, но и то, насколько высокоразвитой была цивилизация, построившая такие грандиозные сооружения.

Туристам регион может предложить не только музеи и древности. Открыты новые экологические и исторические маршруты. Путешественников, например, ждет знакомство с саксауловыми лесопосадками на дне Аральского моря, встречи с лебедями, розовыми фламинго, пеликанами и другими редкими птицами на озере Судачье. Заметным объектом экотуризма стал Нижне-Амударьинский биосферный резерват, где в естественных условиях обитают исчезающие виды животных, в том числе всемирно известный бухарский олень.

Газохимический флагман

Туризм - важная, но все же не ключевая отрасль экономики Каракалпакстана. В регионе есть большие запасы природного газа, золота, нефти, металлов и других полезных ископаемых, а также развитая промышленность и сельское хозяйство.

Базовыми отраслями промышленности Каракалпакстана являются электроэнергетика, химическая и нефтехимическая отрасли. В числе наиболее крупных предприятий - Кунградский содовый завод, Ходжейлийский стекольный завод, десятки линий по производству строительных материалов, и, наконец, флагман индустрии переработки газа - Устюртский газохимический комплекс. Он состоит из заводов по разделению газа, производству этилена, полиэтилена, полипропилена, а также предприятий обеспечения энергоресурсами. По подсчетам инженеров, в системе Устюртского газохимического комплекса использовано почти полторы тысячи единиц различного оборудования, а общая стоимость проекта составила 3,9 миллиарда долларов. Инвесторы - консорциум корейских компаний KOGAS, Lotte Chemical Corporation и GSE&R.

Сейчас возможности Устюртского газохимического комплекса позволяют перерабатывать в год 4,5 миллиарда кубометров природного газа и за счет этого производить 3,7 миллиарда кубометров товарного газа, 387 тысяч тонн полиэтилена, 83 тысячи тонн полипропилена, 102 тысячи тонн пиролизного дистиллята и другую ценную продукцию.

Бахитжан Хабибуллаев, заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан: Рост промышленности Каракалпакстана в ближайшие годы будет связан с освоением месторождений углеводородного сырья на плато Устюрт в Муйнакском и Кунградском районах

По мнению экспертов, рост промышленности Каракалпакстана в ближайшие годы будет связан с освоением месторождений углеводородного сырья на плато Устюрт в Муйнакском и Кунградском районах. Перспективными являются проекты металлургических предприятий на базе Тебинбулакского и Зинелбулакского месторождений, запуск производств цемента и вермикулита, йодированной соли, мясо-молочной и рыбной продукции, фармацевтических препаратов и продовольствия.

Каракалпакстан имеет неиспользованный потенциал в углубленной переработке хлопка и шерсти, в том числе путем создания специальных кластеров и малых промышленных зон.

Флагман индустрии переработки газа - Устюртский газохимический комплекс.

Преференции для инвесторов

Чтобы стимулировать приток инвестиций, власти предлагают целый набор гарантий, льгот и преференций. Например, иностранные компании, которые ведут поиск и разведку нефти и газа, освобождаются от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на период проведения геологоразведочных работ, а также от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при импорте оборудования и расходных материалов. А их узбекские подрядчики и поставщики освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.

В регионе приняты и реализуются целевые программы по производству продовольствия, выращиванию и переработке сельхозпродукции, возделыванию лекарственных растений, созданию логистических центров. В 2017 году была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) "Нукус-фарм", которая призвана развивать фармацевтическую отрасль на базе собственного лекарственного растительного сырья. Режим СЭЗ будет действовать 30 лет, после чего может быть продлен.

Резиденты "Нукус-фарм" освобождены от уплаты таможенных платежей, земельного налога, налогов на прибыль, имущество, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в республиканские фонды.

Малые промышленные зоны создаются на базе неиспользуемых территорий и бездействующих производственных площадей, находящихся в государственной собственности. Административный совет сейчас разрабатывает "дорожные карты" по размещению на территории шести МПЗ производств по выпуску импортозамещающих и экспортно-ориентированных видов продукции.

С 1 марта 2018 года инвесторы могут предоставлять в дирекции свободных экономических и малых промышленных зон инвестиционные заявки в интерактивной форме посредством Единого портала свободных экономических зон и малых промышленных зон Республики Узбекистан.

Справка

Административный центр Каракалпакстана - город Нукус. Республика включает в себя 15 районов и 1 город. Каракалпакстан - самый обширный регион Узбекистана. Общая площадь региона составляет 166 600 кв. км. Население Каракалпакстана - 1,84 миллиона человек (по данным 2018 года).