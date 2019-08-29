Россию и Узбекистан связывают многолетние партнерские контакты как в различных отраслях экономики, так и на уровне двусторонних связей конкретных предприятий. В последние годы они получили новый импульс и сейчас активно развиваются.

Об этом и о перспективах дальнейшего сотрудничества рассказывает министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Денис Валентинович, в последнее время в Узбекистане начаты реформы по модернизации и либерализации экономики. Как вы их оцениваете с позиций нашего сотрудничества в промышленности и торговле?

Денис Мантуров: Безусловно, это важные институциональные преобразования - либерализация налогового, таможенного и валютного законодательства, расширение территорий специальных экономических зон, обновление и разработка новых отраслевых стратегий развития. Все это способствует оздоровлению внутреннего инвестиционного климата и благоприятно сказывается и на российско-узбекском взаимодействии.

Есть целый ряд положительных изменений в условиях работы российского бизнеса на рынке Узбекистана: снижение и отмена акцизного налога на большинство ввозимых в республику товаров, либерализация валютного регулирования в части конвертации национальной валюты и обязательной продажи валютной выручки экспортерами, начало работы "зеленого коридора" для поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию.

Как, на ваш взгляд, развиваются узбекско-российские отношения в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах? Какие совместные проекты могли бы выделить в качестве "флагманов" сотрудничества?

Денис Мантуров: Россия и Узбекистан на протяжении многих лет остаются стратегическими партнерами, наше взаимодействие в самых различных областях постоянно развивается. Внешнеторговый оборот между нашими странами в последние годы показывает серьезную положительную динамику. В 2017 году объем взаимной торговли вырос на 34 процента, а по итогам 2018 года он увеличился еще на 20.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации: Россия и Узбекистан на протяжении многих лет остаются стратегическими партнерами, внешнеторговый оборот между нашими странами в последние годы показывает положительную динамику

В январе - мае с.г. мы зафиксировали рост свыше 14 процентов. Россия по-прежнему является ведущим инвестиционным партнером Узбекистана, за последние 5 лет сумма российских вложений в узбекскую экономику составила около 7 миллиардов долларов. В Узбекистане сегодня аккредитованы представительства более 60 коммерческих компаний России, действует более 1,5 тысячи предприятий с участием российского капитала - более 18 процентов от общего числа совместных предприятий в стране. На территории Российской Федерации зарегистрировано свыше 600 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

23 января 2019 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

Существенный импульс двустороннему сотрудничеству придали взаимные визиты на высшем уровне: визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2017 году в Россию, а также визиты Президента и председателя правительства Российской Федерации в 2018 и 2019 годах. По их итогам были подписаны документы по торгово-экономическому взаимодействию, в том числе программа сотрудничества между правительствами двух стран на 2019-2024 годы. 10 совместных проектов в различных отраслях промышленности вошли в перечень перспективных, они представляют собой хорошую базу для развития кооперации. Говоря о наиболее значимых совместных проектах, могу отметить работу в Узбекистане компаний "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Силовые машины", "Форус" по направлению ТЭК, а также ГАЗа и КАМАЗа - в отрасли машиностроения. При этом группа ГАЗ заинтересована в том, чтобы организовать на территории Узбекистана сборку легких среднетоннажных коммерческих автомобилей ГАЗ и автобусов, КАМАЗ также намерен расширять свое присутствие в республике.

Свыше 1,5 тысяч компаний с участием российского капитала работает в Узбекистане, это около 18 процентов от общего числа совместных предприятий в стране

Еще одной важной сферой нашего сотрудничества является легкая промышленность. В Узбекистане более 10 текстильных предприятий с российскими инвестициями производят пряжу и готовые швейно-трикотажные изделия. В то же время узбекскими предприятиями отрасли создано 44 торговых дома в 8 регионах России. В октябре прошлого года в ходе государственного визита Президента Владимира Путина в Узбекистан мы с министром внешней торговли Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях. Оно позволит сформировать благоприятные условия для их развития, наладить взаимодействие и обмен опытом профильных научно-производственных и научно-исследовательских учреждений и вузов наших стран, а также обеспечить прозрачность товарных потоков текстильной продукции, в том числе в рамках формирования логистических центров в регионах РФ.

Какие меры предпринимаются по диверсификации двустороннего товарооборота?

Денис Мантуров: У нашего товарооборота есть потенциал к диверсификации - сейчас более 50 процентов российского экспорта в Узбекистан приходится на металлы, древесину и минеральные продукты. Так же мы видим большой потенциал для увеличения поставок в республику российских лекарств. Более 90 процентов российского импорта из Узбекистана составляет текстильная, продовольственная и химическая продукция.

В контексте диверсификации отмечу наш новый инструмент, который в начале этого года в рамках формирования единой системы продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ запустили Российский экспортный центр и Минпромторг России. Проект предполагает организацию на базе торговых представительств групп поддержки экспорта, отвечающих за продвижение российской продукции на рынок страны пребывания.

Более 50 процентов российского экспорта в Узбекистан приходится на металлы, древесину и минеральные продукты

Узбекистан стал пилотным регионом, где в мае этого года заработала первая такая группа. В ее задачи входит консультирование российских экспортеров, поиск для них заинтересованных партнеров в стране, содействие в организации переговоров. Важным механизмом остается организация комплексных и отраслевых бизнес-миссий при участии региональных торгово-промышленных палат и центров поддержки экспорта. Финансирование таких мероприятий частично осуществляется за счет государственных средств.

3 октября 2017 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в открытии Российско-узбекского бизнес-форума.

Чем, на ваш взгляд, Узбекистан привлекателен как партнер для российского бизнеса?

Денис Мантуров: Российский бизнес привлекает в Узбекистане большой рынок сбыта и хорошая индустриальная база - в стране много крупных производств с потенциалом к модернизации, автоматизации и оснащению передовыми технологиями. Важную роль, с учетом проводимых реформ по либерализации экономики и улучшению инвестиционного климата, играет и рост благосостояния и покупательской способности населения.

Еще один аргумент "за" - выгодное географическое положение. Исторически через территорию современного Узбекистана проходили торговые маршруты, в том числе знаменитый Шелковый путь. Сейчас у республики есть хороший потенциал по возвращению былых позиций. За последние годы в стране была проделана большая работа по формированию дорожно-транспортной инфраструктуры, открытию новых путей к мировым рынкам, созданию современных транспортных коммуникаций, связывающих Узбекистан с другими регионами мира. Но я не ошибусь, если скажу, что определяющими факторами во взаимодействии России и Узбекистана остаются открытость наших узбекских партнеров, сформировавшееся за многие годы взаимное доверие, готовность к диалогу и последовательность в реализации совместных решений, принимаемых руководством наших стран.