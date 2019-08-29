ЦСКА объявил о переходе защитника "Тамбова" Седрика Гогуа

Ивуарийский футболист Седрик Гогуа подписал четырехлетний контракт с московским ЦСКА. За "красно-синих" игрок будет выступать под 27-м номером.

Нынешний сезон Седрик начал в "Тамбове", где он оказался в начале лета. В пяти матчах чемпионата страны Гогуа забил два гола. Причем из них пришелся на победный поединок со "Спартаком". По неофициальной информации, "красно-синие" заплатили за 25-летнего защитника около 400 тысяч евро.

Гогуа стал вторым новичком ЦСКА в летнее межсезонье вслед за Звонимиром Шарлия. Хорват перешел в стан армейцев на правах аренды из клуба "Славен Белупо".

Дебютировать за "красно-синих" Седрик может уже в это воскресенье в Туле, где команда Виктора Гончаренко встретится с "Арсеналом". Добавим, что Гогуа привлекался к матчам за юношескую (17 лет) и молодежную (до 20 лет) сборные Кот-д"Ивуара.