Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

Новый созыв Верховной рады официально приступил к исполнению обязанностей. Народные депутаты Украины принесли присягу, текст которой зачитал самый старший из парламентариев Юлий Иоффе. Представителю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 78 лет.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - говорится в тексте "депутатской клятвы".

Ожидается, что до 13:00 украинские законодатели подпишут текст присяги, а затем соберутся на очередное заседание, передает портал 112.ua.