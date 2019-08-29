Диетолог назвала три обязательных осенних продукта

Осень - время изобилия: фрукты и овощи становятся доступными для всех, а особенно для дачников. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три главных осенних плода, которые должны попасть на тарелку каждому, кто следит за здоровьем, пишет "Вечерняя Москва".

Осенний чемпион пользы и вкуса - это тыква. Она богата бета-картотином, который придает ей аппетитный оранжевый цвет. Он необходим для хорошего зрения, кожи и особенно слизистых: без бета-каротина они неспособны обновляться. А еще тыква поддерживает иммунитет, помогает выводить излишки жидкости и является великолепным продуктом для гипертоников. Елена Соломатина рекомендовала добавлять к блюдам из тыквы немного жира - например, сметаны, сливочного или растительного масла - чтобы бета-каротин усвоился как следует.

В топ-3 осенних продуктов заслуженно попала слива. Она богата антиоксидантами, которые защищают организм от преждевременного старения. Особенно полезна ягода, имеющая яркую окраску - синюю, черную. В ней содержится больше веществ, которые называются антоцианы. В частности, они защищают от возрастных изменений сердечно-сосудистую систему. Сливу лучше употреблять в сыром виде - сделать смузи, фруктовый салат или добавить к утренней овсянке.

Замыкает список груша. Она богата калием, магнием, пектинами и в отличие от яблок обеспечивает чувство сытости. Груша отлично стимулирует кишечник, помогает выводить излишки холестерина.