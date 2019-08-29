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29.08.2019 23:18
Рубрика: В мире

На перекрестке прошлого и будущего

Значительный потенциал области помогают раскрыть иностранные партнеры
Текст: Эргаш Салиев (хоким Джизакской области)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Через нашу область проходят транспортные коридоры между странами Азии и Европы. Она граничит сразу с двумя странами - Таджикистаном и Казахстаном, поэтому у нас расположены три таможенных поста и семь таможенных складов.
Эргаш Салиев, хоким Джизакской области. Эргаш Салиев, хоким Джизакской области.
Эргаш Салиев, хоким Джизакской области.

Кроме того, Джизак лежит на пути из столицы Узбекистана в Самарканд и Бухару и плодородную Ферганскую долину. Географическое положение - один из важнейших факторов развития экономики региона и дорожной инфраструктуры всей страны. Оно позволяет нам реализовать четыре проекта по созданию крупных логистических центров, которые будут способствовать дальнейшему развитию экономики региона.

Население области невелико, однако доля экономически активных граждан значительна, что говорит о наличии необходимых для развития трудовых ресурсов. Регион имеет 17 месторождений полезных ископаемых, значительный объем запасов минерально-сырьевых ресурсов. Большинство из них используется для производства строительных материалов, но из общего объема этих ресурсов пока разрабатывается только 65 процентов.

Ведущими отраслями экономики в ВРП области являются сельское, лесное и рыбное хозяйство (39,1 процента), промышленность (14,1 процента), строительство (8,1 процента), торговля и сфера услуг (38,7 процента).

Традиционно в области развито сельское хозяйство - выращивание хлопка, овощных культур и фруктов. Производственная инфраструктура сельского хозяйства представлена 42 комплексами холодильных камер средней вместимостью 482 тонны. Значительна доля орошаемых земель, что объясняется развитой ирригационной системой. Планируем создать капельное орошение еще на 1231 гектаре хлопковых плантаций, а также расширить плантации садов и виноградников, эффективно использовать пустующие земли. Особое внимание будет уделено развитию животноводческих хозяйств в Янгиабодском, Зааминском, Галяаральском, Бахмальском и Фаришском районах. Интенсивно займемся рыбоводством и птицеводством.

10 махаллей каждого района будут разводить кроликов. Уже в этом году на 25-30 гектарах земель в каждом районе будут задействованы новые теплицы.

Эргаш Салиев, хоким Джизакской области: Область имеет значительный потенциал развития, который необходимо раскрыть. Мы рассчитываем на приход иностранных инвесторов. Значительный вклад в развитие экономики региона вносят свободная экономическая зона и малые экономические зоны, в которых инвесторам предоставляются различные льготы и преференции

Область имеет значительный потенциал развития, который необходимо раскрыть. Мы рассчитываем на приход иностранных инвесторов. Значительный вклад в развитие экономики региона вносят свободная экономическая зона и малые экономические зоны, в которых инвесторам предоставляются различные льготы и преференции. В области уже осуществляет свою деятельность 121 предприятие с участием иностранных компаний. В этом году с участием зарубежных партнеров мы планируем реализовать 598 инвестиционных проектов на сумму 21 триллион 956 миллиардов сумов, в том числе по созданию крупных высокотехнологичных производств. Это, например, проекты по производству базальтового волокна и устройств для ветряной энергетики в Фаришском районе, солнечных панелей - в Дустликском районе, лекарственных растений - в Зааминском районе, декоративного и тонкого стекла - в городе Джизаке.

Намерены также привлечь прямые иностранные инвестиции в размере 200 миллионов долларов. Дополнительно к изначально намеченной программе будут привлечены прямые иностранные инвестиции из Российский Федерации и Франции в размере 600 миллионов долларов. Реализация 180 крупных промышленных проектов на общую сумму 14,1 триллиона сумов придаст мощный импульс развитию промышленности региона.

Туризм - еще один перспективный вектор развития региона. Юг нашей области - это горы и хвойные леса, где возможно санаторное лечение, а север - необъятные озера, песчаные пляжи, кристально чистая вода, то есть идеальные условия для рекреационного туризма. Мы планируем развивать это направление и ждем гостей из России.

Наша область в числе первых в стране приступила к реализации инициированной главой государства программы "Благоустроенное село". Буквально за 45 дней в корне изменился облик поселка Манас Дустликского района. Эстафету подхватили жители Мирзачульского района, которые за короткое время преобразили несколько махаллей районного центра - города целинников Гагарина, на что было израсходовано около 600 миллиардов сумов. Коренным образом улучшилась жизнь более 1200 семей. Эти населенные пункты служат образцами благоустроенности для всего Узбекистана.

Подробности

По программе "Благоустроенное село" уже отремонтированы 465 многоэтажных домов, 185 километров водопроводов, 273 километра линий электропередачи, 109 километров газопровода и 210 километров внутренних дорог. А также 78 объектов социального назначения - детские сады, школы, медицинские учреждения. Реально улучшены жизненные условия более 156 тысяч граждан. В нынешнем году объем этих работ значительно расширится: будут благоустроены все районные центры области.

Инфографика "РГ"
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