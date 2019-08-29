Джузеппе Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла доверил бывшему премьер-министру Италии формирование нового коалиционного кабмина, в который войдут "красные" из левоцентриской демпартии и "желтые" популисты из движения "5 звезд".

Решение о назначении старого нового премьер-министра было принято по итогам 9-дневных интенсивных консультаций между партиями, которые до сегодняшнего дня находились по разные стороны политических баррикад.

Однако утверждать, что августовский правительственный кризис окончательно преодолен, пока, увы, не приходится. Профессор Конте принял мандат из рук главы государства с "оговоркой", что ему удастся создать жизнеспособное правительство, которое продержится до 2023 года и будет опираться на устойчивое парламентское большинство. В ближайшее время назначенный премьер проведет консультации по министерским должностям и вернется на прием к президенту, чтобы передать ему список кандидатур и заручиться его одобрением.

Обозреватели предрекают, что потенциальные партнеры могут вполне не сойтись во мнении по поводу ключевых вопросов, касающихся как состава, так и структуры будущего совмина. Так, в частности, "демократы" рассчитывают любой ценной заполучить кресло министра экономического развития. На кону еще одна непростая дилемма. Левоцентристы, считая Конте представителем "5 звезд", настаивают на том, что единственное кресло вице-премьера должен занимать политик из демпартии. С такой постановкой вопроса категорически не согласны "пятизвездочники", которые намерены сохранить это престижное кресло за своим лидером, Луиджи Ди Майо. По мнению аналитиков, партии, скорее всего, могут также не сойтись по некоторым пунктам будущей правительственной программы, которые затрагивают болезненный для Италии иммиграционный вопрос и не менее деликатный экономический блок. Не говоря уже о том, что демократы настроены на то, чтобы "порвать" с наследием предыдущего правительства, важной частью которого были "5 звезд".

Ясно на данный момент лишь одно: при любом раскладе единственным проигравшим в этой запутанной игре является бывший вице-премьер и лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини, который пошел ва-банк, собственноручно развалив предыдущий кабмин ради одной единственной цели - спровоцировать досрочные выборы, на которых у него еще вчера был реальный шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьером. Сейчас же ситуация в корне изменилась.

В случае, если Конте удастся разгадать этот политический ребус и новая "желто-красная" коалиция все-таки появится на свет, Сальвини будет вынужден признать свое поражение и уйти в оппозицию. Но даже если президент вдруг решит прибегнуть к так называемому "плану Б" по формированию альтернативной коалиции, которая приведет страну прямиком к досрочным выборам, то осуществить свой заветный план капитан, судя по всему, на данном этапе тоже вряд ли сможет. Согласно последним опросам ведущего института общественного мнения Ipos, итальянцы весьма негативно оценили нынешний правительственный кризис: рейтинг доверия к его инициатору Маттео Сальвини накануне рухнул сразу на целых 15 процентов.