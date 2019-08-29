Джузеппе Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Новости

На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью 15:44
В Мурманске грабитель обронил на месте преступления паспорт 15:42
Кабмин одобрил погашение задолженности по взносам России в бюджеты СЕ 15:40
Лукашенко предложил Болтону по-дружески обсудить вопросы двусторонних отношений 15:37
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения 15:31
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик 15:31
Пермское лето 2019 года стало самым дождливым за всю историю 15:18
Исполнитель роли Мориарти в "Шерлоке" приедет в Россию 15:01
РФБ получила награду за развитие баскетбола 3х3 15:00
В Раду внесена кандидатура на пост премьера Украины 14:57
Стала известна причина сохранения Аваковым должности главы МВД Украины 14:57
В Крыму два подростка пропали по дороге на пляж 14:41
В подвалах резиденции президента Мексики обнаружили 33 потерянных картины 14:34
Кабмин Украины сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой 14:31
В Челябинске сняли видео о том, как вести себя с полицейскими 14:24
СМИ: Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины 14:24
В центре Калуги полицейская машина провалилась в яму 14:24
В Коми проверят обстоятельства падения ребенка в кипяток 14:16
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами 14:16
В Крыму автомобиль рухнул с высоты 15 метров на пляжную палатку 14:15
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих 14:08
В Кузбассе двое рабочих погибли при столкновении грузовых вагонов 14:06
Боец UFC уверен, что Порье разорвет Нурмагомедова 13:54
Калининградский суд отправил авиадебошира в колонию-поселение 13:52
В Саратове муж сжег жену и собственных родителей из-за ревности 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 14:48
Рубрика: В мире

Джузеппе Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Текст: Нива Миракян (Рим)
Президент Италии Серджо Маттарелла доверил бывшему премьер-министру Италии формирование нового коалиционного кабмина, в который войдут "красные" из левоцентриской демпартии и "желтые" популисты из движения "5 звезд".
Фото: Presidential Palace/Francesco Ammendola/Handout via REUTERS Фото: Presidential Palace/Francesco Ammendola/Handout via REUTERS
Фото: Presidential Palace/Francesco Ammendola/Handout via REUTERS

Решение о назначении старого нового премьер-министра было принято по итогам 9-дневных интенсивных консультаций между партиями, которые до сегодняшнего дня находились по разные стороны политических баррикад.

Однако утверждать, что августовский правительственный кризис окончательно преодолен, пока, увы, не приходится. Профессор Конте принял мандат из рук главы государства с "оговоркой", что ему удастся создать жизнеспособное правительство, которое продержится до 2023 года и будет опираться на устойчивое парламентское большинство. В ближайшее время назначенный премьер проведет консультации по министерским должностям и вернется на прием к президенту, чтобы передать ему список кандидатур и заручиться его одобрением.

Фото: AFP PHOTO / JON SUPER
Королева одобрила приостановку работы британского парламента

Обозреватели предрекают, что потенциальные партнеры могут вполне не сойтись во мнении по поводу ключевых вопросов, касающихся как состава, так и структуры будущего совмина. Так, в частности, "демократы" рассчитывают любой ценной заполучить кресло министра экономического развития. На кону еще одна непростая дилемма. Левоцентристы, считая Конте представителем "5 звезд", настаивают на том, что единственное кресло вице-премьера должен занимать политик из демпартии. С такой постановкой вопроса категорически не согласны "пятизвездочники", которые намерены сохранить это престижное кресло за своим лидером, Луиджи Ди Майо. По мнению аналитиков, партии, скорее всего, могут также не сойтись по некоторым пунктам будущей правительственной программы, которые затрагивают болезненный для Италии иммиграционный вопрос и не менее деликатный экономический блок. Не говоря уже о том, что демократы настроены на то, чтобы "порвать" с наследием предыдущего правительства, важной частью которого были "5 звезд".

Ясно на данный момент лишь одно: при любом раскладе единственным проигравшим в этой запутанной игре является бывший вице-премьер и лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини, который пошел ва-банк, собственноручно развалив предыдущий кабмин ради одной единственной цели - спровоцировать досрочные выборы, на которых у него еще вчера был реальный шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьером. Сейчас же ситуация в корне изменилась.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

В случае, если Конте удастся разгадать этот политический ребус и новая "желто-красная" коалиция все-таки появится на свет, Сальвини будет вынужден признать свое поражение и уйти в оппозицию. Но даже если президент вдруг решит прибегнуть к так называемому "плану Б" по формированию альтернативной коалиции, которая приведет страну прямиком к досрочным выборам, то осуществить свой заветный план капитан, судя по всему, на данном этапе тоже вряд ли сможет. Согласно последним опросам ведущего института общественного мнения Ipos, итальянцы весьма негативно оценили нынешний правительственный кризис: рейтинг доверия к его инициатору Маттео Сальвини накануне рухнул сразу на целых 15 процентов.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Почему Трамп заморозил военную помощь Киеву
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Кабмин Украины сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой