Республика Узбекистан уверенно идет по пути масштабных экономических и социальных реформ. Экономика нашей страны продолжает интенсивно развиваться. Так, по итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП составил 5,8 процента, в основном за счет ускоренного роста в промышленности - 6,9 процента и роста инвестиций - почти на 58,9 процента.

Почти треть экономики Узбекистана приходится на промышленность. Ежегодно добывается более 60 миллиардов кубометров природного газа, 750 тысяч тонн нефти, 2 миллиона тонн газового конденсата, 4 миллиона тонн угля. Цветная металлургия имеет развитую сырьевую базу по основным цветным (медь, цинк, молибден, вольфрам, металлы платиновой группы) и драгоценным металлам (золото, серебро), позволяющим минимизировать риски по поставкам сырья.

На базе местного сырья химическая промышленность производит различные виды азотных, фосфорных и калийных удобрений, синтетические волокна и нити, аммиак, кальцинированную соду, резинотехнические изделия, изделия из полимеров и другие. Активно развивается текстильная промышленность. К 2025 году поставлена задача по полной переработке производимого в стране хлопка-волокна путем создания текстильных кластеров. Разработаны и реализуются отраслевые целевые программы на среднесрочный период с развитием инновационных и высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки богатых местных сырьевых ресурсов.

Орошаемое земледелие является основой продовольственной безопасности страны. По производству плодоовощной продукции, фруктов и винограда, коконов, каракуля и шерсти Узбекистан занимает ведущее место в мире. В сельском хозяйстве сегодня проводятся кардинальные преобразования: вместо устаревшей квазигосударственной системы производства хлопка и пшеницы активно внедряются современные агропромышленные кластеры, принадлежащие частному сектору и действующие на рыночных принципах. Уже сейчас в них выращивается более половины (52 процента) производимого в стране хлопка. Осуществляется диверсификация и модернизация сельского хозяйства, внедряются новые виды плодоовощной продукции, востребованной на мировых рынках. На экспорт в 80 стран мира поставляется более 180 видов агропродовольственной продукции - это 20 процентов общего объема экспорта страны.

Ботир Ходжаев, министр экономики и промышленности Республики Узбекистан: Экономика нашей страны продолжает интенсивно развиваться: по итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП составил 5,8 процента

Для создания новых рабочих мест, роста занятости и доходов населения в 2019-2021 годах особое внимание будет уделено развитию сферы услуг, особенно в регионах с напряженностью на рынке труда. По итогам 2018 года доля услуг в экономике республики составила 35,6 процента. Высокие темпы роста достигаются по услугам в области финансов, архитектуры, связи, информатизации и здравоохранения.

Туризм - важная конкурентоспособная сфера экономики. Здесь также осуществляются крупные реформы, направленные на совершенствование законодательной базы, - только в 2018 году принято более 25 нормативно-правовых актов. В результате принятых мер туристический поток за 2018 год составил около 5,3 миллиона человек, что вдвое превышает показатели 2017 года.

Узбекистан открыт для экономического сотрудничества со всеми странами мира. В полном объеме восстановлены и получили новый импульс масштабные экономические связи с соседними странами. В 2018 году существенно активизировалось торговое сотрудничество со странами СНГ. Их доля во внешнеторговом обороте составила 36,8 процента, темпы роста внешнеторгового оборота достигли 136,9 процента.

2019 год объявлен в республике Годом активных инвестиций и социального развития. В 2018 году в рамках государственных визитов достигнуты соглашения более тысяч проектов на общую сумму около 50 миллиардов долларов. Объем инвестиционного портфеля в 2018 году по линии сотрудничества с международными организациями и финансовыми институтами достиг почти 8,5 миллиарда долларов.

Предусматривается создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения зарубежных и отечественных инвесторов. Создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности, обеспечивающий оказание финансового содействия субъектам предпринимательства. Благодаря принятым мерам за последние годы в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 146-го на 76-е место.

Приоритетом стратегии реформ остаются вопросы социальной политики, обеспечения достойных условий жизни для населения. В прошлом году мы приняли Национальные цели и задачи в области устойчивого развития до 2030 года. Они охватывают меры по ликвидации бедности и неравенства, усилению системы социальной защиты населения, реформированию систем здравоохранения и образования, обеспечению условий проживания и жизнедеятельности населения, строительству доступного жилья, решению вопросов гендерного развития, адресной поддержке молодежи, женщин и людей с ограниченными возможностями. Были значительно увеличены размеры заработной платы, пенсии, стипендии и социальные пособия, в 2018 году реальные доходы населения увеличились на 12 процентов.

Начался качественно новый этап экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана с Россией. Важнейшим событием стал состоявшийся 4-5 апреля 2017 года государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, в ходе которого подписано совместное заявление, около 50 межправительственных, межведомственных соглашений, а также договоров и контрактов на 16 миллиардов долларов.

18-19 октября 2018 года состоялся государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан, были проведены первые межрегиональной и образовательный форумы наших стран.

В нем приняли участие около двух тысяч представителей регионов и деловых кругов Узбекистана и России. На форуме было подписано 12 межправительственных документов в экономической, инновационной, культурно-гуманитарной, образовательной, трудовой и военно-технической сферах, заключено около 800 инвестиционных и торгово-экономических соглашений на сумму около 27 миллиардов долларов.

Вектор экономических реформ в нашей стране определила принятая Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах, охватывающая важнейшие аспекты либерализации экономики и развития социальной сферы. Она направлена на повышение конкурентоспособности экономики страны, создание необходимых условий для ведения бизнеса и расширение возможностей для развития человеческого капитала. Реализуются меры по обеспечению открытости и привлекательности Узбекистана для мирового сообщества.

Основным приоритетным направлением является поддержание макроэкономической стабильности. Ключевым шагом здесь, несомненно, станет разработка Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, в которой будут сформированы долгосрочные цели и задачи, приоритеты развития и методы их достижения для обеспечения устойчивого экономического роста страны.

Вторым важным приоритетом развития выступает ускорение перехода к конкурентной рыночной экономике, где одним из важных условий является осуществление реформы в сфере землепользования и прав пользователей.

Другим важным условием выступает развитие и углубление финансовых рынков, для чего мы предусматриваем разработку Концепции дальнейшего развития финансового сектора и комплексных мер по модернизации и развитию инфраструктуры финансового рынка. Третьим приоритетом определены укрепление социальной защиты и обслуживание граждан. Предусматривается проведение пенсионной реформы с разработкой Концепции реформирования государственной пенсионной системы. Будет также пересмотрена система социальных гарантий.

Одним из важных направлений реформирования социальной сферы будет реформирование рынка труда: предусмотрены меры по формированию фонда заработной платы в госсекторе, упрощению доступа к страхованию от временной безработицы и диверсификации программ профессионально-технического образования.

Будет разработана Стратегия развития здравоохранения, предусматривающая более широкое участие частного сектора, увеличение госфинансирования медицинских услуг, разработку и внедрение действенного механизма контроля и мониторинга за полноценным и качественным оказанием населению гарантированных медицинских услуг. В рамках реформирования сферы образования будет модернизирована национальная система оценки студентов в сотрудничестве с такими международными системами, как PISA, TIMSS и PIRLS, а также пересмотрены учебные программы подготовки учителей и приведение их в соответствие с международными стандартами.

Предусматривается разработка комплексных мер по развитию государственно-частного партнерства, а также стратегии повышения эффективности и улучшения управления госпредприятиями. Еще один приоритет - повышение эффективности использования природных ресурсов, в котором важное место отводится управлению водными запасами и ирригацией. Разработана также концепция развития сельского хозяйства, предусматривающая переход к его интенсивному развитию с применением капельного орошения, гидропоники и других передовых агротехнологий. Все эти реформы направлены на ускоренное развитие страны, повышение благосостояния ее населения.

Подробности

Активно реализуется программа экономического сотрудничества Узбекистана и России на 2019-2024 годы. В частности, в Бухаре запущено производство востребованной на рынках двух стран текстильной продукции, в Самарканде - деталей и специальных кузовов.

В Чирчике совместно с "Ростсельмашем" ведется крупноузловая сборка зерно- и кормоуборочных комбайнов. По 19 проектам ведется комплектация оборудованием и агрегатными узлами: компания "Силовые машины" поставила для Сырдарьинской ТЭС оборудование стоимостью 24,5 миллиона евро. Начата реализация стратегически важного проекта - строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции. Создан успешно функционирующий "зеленый коридор" для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана и упрощенный таможенный режим для доступа текстильных товаров на рынки. Реализуются включенные в программу экономического сотрудничества проекты с участием компаний "Татнефть", КАМАЗ, "Евроцемент" и "Петромаруз".