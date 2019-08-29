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Рубрика: Спорт

Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице

Текст: Максим Домчев
Би-Джей Пенн. Фото: AP Photo/Duane Burleson Би-Джей Пенн. Фото: AP Photo/Duane Burleson
Би-Джей Пенн. Фото: AP Photo/Duane Burleson

Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Би-Джей Пенн - легенда UFC. Этот спортсмен стал вторым в истории организации, кому удалось владеть чемпионскими поясами сразу в двух весовых категориях. Впрочем, это уже история. С 2010 года экс-чемпион мира не выиграл ни одного боя.

В последнее время Пенн становится героем новостей. Из-за пристрастия к алкоголю он стал участником нескольких драк в барах. Последний поединок американец провел на Гавайях, сообщает TMZ.

Пенн 27 августа снова выпивал и повздорил с местным жителем. В итоге разгорелась потасовка. Поначалу американец захватил инициативу в битве "с толстым полуголым мужиком", как назвали его оппонента в СМИ. Однако противник сумел подняться на ноги и провел атаку на экс-чемпиона, нанеся ему несколько ударов, один из которых сбил Пенна с ног.

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