В Узбекистане разработан проект Национальной стратегии развития сельского хозяйства на 2019-2030 годы, в котором определены стратегические приоритеты развития сельского хозяйства и основные показатели достижения целей стратегии, механизм реализации. В документе прописаны 53 основных целевых показателя и индикатора.

Целью стратегии является развитие конкурентоспособного, ориентированного на внутренний и внешний рынки агропродовольственного сектора, который увеличит доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создаст новые рабочие места, повысит продовольственную безопасность и обеспечит устойчивое использование природных ресурсов.

Ожидается, что реализация Стратегии позволит достичь в 2018-2030 годы нескольких общих целевых показателей.

В частности, ежегодный рост добавленной стоимости в сельском хозяйстве (включая лесное хозяйство и рыбоводство) в пределах 3-5 процентов, при этом доля сельского хозяйства в общем ВВП снизится с 32 до 20 процентов. Количество рабочих мест в пищевой промышленности должно расти на 3-5 процентов ежегодно, в текстильной промышленности - на 3-4 процента ежегодно.

Средняя производительность труда в сельском хозяйстве вырастет более чем в 2 раза. Не будет людей, испытывающих нехватку продовольствия (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной федерации ООН (ФАО), в 2018 году таких было 6,3 процента населения). Выбросы парниковых газов сократятся на 50 процентов в сравнении с 2016 годом.

В 2018 году доля сельского хозяйства в ВВП Узбекистана составила 32,4 процента. Отрасль демонстрирует устойчивые темпы роста - 6-7 процентов в год (до 2016 года). Эти показатели делают Узбекистан одним из ведущих государств в СНГ по производству плодоовощной продукции, фруктов, винограда, так как почвенно-климатические условия страны позволяют выращивать практически все виды сельскохозяйственных культур. С 1991 года объем производства сельхозпродукции возрос более чем в два раза, что позволило Узбекистану попасть в топ-50 стран-экспортеров в сфере АПК. Сегодня более 80 государств являются импортерами узбекской сельхозпродукции.

Жамшид Ходжаев, министр сельского хозяйства Республики Узбекистан: С 1991 года объем производства сельхозпродукции возрос более чем в два раза, что позволило Узбекистану попасть в топ-50 стран-экспортеров в сфере АПК

90 процентов всей производимой сельхозпродукции приходится на негосударственный сектор - в стране действует около 80,1 тысячи фермерских хозяйств, за которыми закреплено более 3,8 миллиона гектаров земли. За последние 10 лет объем переработки плодоовощной продукции и винограда вырос в 3,5 раза, в том числе объем производства плодо­овощных консервов поднялся в 2,5 раза, сухофруктов - в 4 раза, натуральных соков - в 7 раз. Доля переработки превышает 20 процентов от общего объема производства плодоовощной продукции. Узбекистан превратился в крупного экспортера более 150 видов свежей и переработанной плодоовощной продукции. Экспортный потенциал оценивается более чем в 5 миллиардов долларов.

В 2017 году республика впервые в своей практике внедрила круглогодичный посев различных сельскохозяйственных культур. Еще одно решение, направленное на увеличение производства свежих овощей и фруктов в стране, - это выращивание их методом гидропоники. Соответствующие технологии будут завезены из Южной Кореи, Ирана, Японии и европейских стран. Это позволит до конца 2020 года довести производство плодоовощной продукции до 20 миллионов тонн. Узбекистан запустил новый единый товарный бренд UzAgro для экспорта плодоовощной продукции.

Сельскохозяйственное машиностроение

На рынке Узбекистана действуют восемь ведущих предприятий сельскохозяйственного машиностроения: АО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники", АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники", АО "Агрегатный завод", АО "Технолог", АО "Ургенчкорммаш", АО "БМКБ-Агромаш", ООО "UzClassAgro" и ООО "LemkenChirchiq".

Они производят тракторы, прицепы, хлопкоуборочные и зерноуборочные комбайны, различные виды почвообрабатывающей, посевной и кормоуборочной техники, опрыскиватели для сельского хозяйства. Предприятия Узбекистана расширяют производственную линейку. С 2014 года на АО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники" выпускают хлопкоуборочные машины MX-1,8. С помощью корейской компании LSMtron освоена крупноузловая сборка шести модификаций тракторов. На ООО "Агрегат-Агротех" (учредитель АО "Агрегатный завод") ведется работа совместно с компаниями Kuhn (Франция), Fede (Испания), Rauch (Германия), Grimme (Германия) по сборке различных видов сельскохозяйственной техники.

Программа 2020

Согласно программе развития отрасли до 2020 года в течение 2016- 2020 годов на 285,5 тысячи гектарах хлопковых и 50 тысячах гектар зерновых площадей будут размещены продовольственные культуры. Программой предусмотрено расширить площади посевов овощебахчевых культур и картофеля в 1,5 раза, садов и виноградников на 7 процентов по сравнению с 2015 годом. Таким образом, доля земель под плодоовощные культуры составит более 30 процентов. Программные меры позволят до конца 2020 года увеличить производство картофеля на 20 процентов, плодов - на 23,8 процента, винограда - на 17,6 процента, овощей - на 15 процентов.

В 2019-2021 годах предусмотрено создание 37 торгово-логистических центров в регионах по переработке, хранению, упаковке и экспорту плодоовощной продукции. При их организации внимание уделяется наличию соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей качественную перевозку, хранение, сортировку, калибровку, упаковку, сертификацию, а также экспорт.

Серьезное внимание уделяется переходу на кластерную систему в сфере сельского хозяйства нашей страны, развитию их деятельности. На сегодня в результате реализуемых в этой области реформ по республике организовано всего 47 кластеров, специализированных на плодоовощи, на них выделено 14,4 тысячи гектаров земли. В распоряжении кластеров холодильные помещения вместимостью 16,6 тысячи тонн, сортировочные - 7,81 тысячи тонн, калибровочные - 800 тонн, четыре современные лаборатории, сортировочно-упаковочные цехи для 24,7 тысячи тонн плодоовощей. Организовано 1150 постоянных и 1085 сезонных рабочих мест. Кластерами в нынешнем году намечено экспортировать продукты на 128,4 миллиона долларов, из них объем экспорта до 1 августа составил 7,62 миллиона долларов.

Министерство сельского хозяйства Узбекистана разработало проект закона "Об органическом сельском хозяйстве", анализируются возможности реформирования процессуальных механизмов, действующих в этой сфере. Также министерство разработало Национальную стратегию развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2019-2030 годы, идет процесс ее согласования с другими министерствами и ведомствами. Предусмотрена разработка более 30 нормативно-правовых документов по девяти устойчивым направлениям, определенным в проекте "дорожной карты" по исполнению стратегии. В частности, намечено создание правовой базы по таким актуальным вопросам, как разработка системы правильного ведения сельскохозяйственной и экологической практики (GAEP) по внедрению минимальных экологических стандартов и требований, упрощение механизма выделения земельных площадей для сельского хозяйства, защита арендного права по отношению к земле и совершенствование порядка использования ее в качестве залога, внедрение механизма вторичной аренды, совершенствование порядка финансирования выращивания продуктов для государственной закупки и внедрение в системе установки цен рыночных механизмов, применение на рынке продовольственных товаров государственных интервенций и другие.

Чтобы международные торговые операторы в комплексах и центрах агрологистики могли оказывать комплексные услуги по продаже сельскохозяйственных и продовольственных товаров, отвечающих требованиям международных стандартов, министерство сельского хозяйства совместно с агентством "Узстандарт" в кооперационных участниках, дехканских и фермерских хозяйствах, агрокластерах проводило работу по внедрению требований международных стандартов "Global GAP", "Organic", "Halal", "HACCP", "ISO 22000". Кроме этого кластеры уделяют особое внимание и внедрению современных агротехнологий. В ряде фермерских хозяйств Андижанской, Наманганской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях наладили выращивание плодоовощной продукции через капельное орошение. Благодаря этому достигается обеспечение равномерного и достаточного количество воды для роста растений, удалось сэкономить на человеческих ресурсах (в три раза) и минеральных удобрениях (до 40 процентов), плодородность выросла до 70 центнеров.

"Зеленые коридоры" в Россию

Узбекистан планирует запустить упрощенный порядок ("зеленый коридор") таможенного оформления для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Балтии, Кыргызстан, Казахстан и Беларусь. Это позволит значительно сократить время перевозки скоропортящейся продукции до рынков сбыта, а также снизить транспортные расходы и издержки на таможенное оформление. Кроме того, в дальнейшем эта продукция, например, через латвийские порты и транспортные хабы может отправляться в страны Евросоюза.

Подобная практика с прошлого года действует с крупнейшим торговым партнером Узбекистана - Россией, что позволило в разы нарастить экспортные поставки сельхозпродукции в эту страну. Теперь Узбекистан намерен увеличить ежегодный объем поставок в Россию до одного миллиарда долларов.

В 2019 году наблюдается положительная динамика контактов между отраслевыми министерствами двух стран. Так, 18-20 февраля 2019 года делегация Республики Узбекистан во главе с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым посетила Российскую Федерацию и провела встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, министром экономического развития Максимом Орешкиным, председателем Внеш­экономбанка Игорем Шуваловым, первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Лисовским. Основной темой переговоров стали вопросы наращивания поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию, а также выработки мер по оказанию содействия хозяйствующим субъектам при осуществлении указанных поставок. В ходе визита российской стороне были представлены подробные сведения о создаваемых в Узбекистане благоприятных условиях для ведения бизнеса, вложения инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов. Достигнута договоренность об обмене накопленным опытом в растениеводстве, рыбоводстве, научно-технической сфере, совместной работе по вопросам цифровизации сельского хозяйства и интеграции систем отслеживания продукции АПК.

6 марта в Ташкенте прошло III заседание Узбекско-Российской рабочей группы по сельскому хозяйству. Российскую сторону возглавил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также определили дальнейшие планы сотрудничества в агропромышленном секторе между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

В марте 2019 года были открыты дополнительные пункты пропуска в ряде городов России в рамках "зеленого коридора". Кроме того, в отношении Узбекистана отменены ограничения на ввоз в ручной клади и багаже свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов. Для дальнейшей гармонизации и упрощения прохождения сельскохозяйственной продукции фитосанитарного контроля при таможенном оформлении было решено совместно наладить электронный информационный обмен между контролирующими органами двух стран.

30 мая 2019 года в городе Ургенче министры сельского хозяйства двух стран утвердили "дорожную карту" по расширению двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственном секторе в среднесрочной перспективе. Документ предусматривает развитие взаимодействия стран в таких областях, как производство мяса, птицы, выращивание рыжика, товарное рыбоводство и аквакультура, цифровое сельское хозяйство, ветеринарный и фитосанитарный надзор и другие. Особое внимание уделяется совместному экспериментальному производству масличных семян, производству зерновых культур в России и производству плодоовощной продукции в Узбекистане.

Убеждены, что для устойчивого развития аграрного сотрудничества между Россией и Узбекистаном важно работать не только над расширением взаимной торговли, но и реализовывать совместные инвестиционные проекты, в частности по строительству оптово-распределительных и торгово-логистических центров.