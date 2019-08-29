Facebook ужесточил публикацию рекламы перед выборами в США

Социальная сеть Facebook объявила о нововведениях в отношении политической рекламы. Это связано с проведением выборов президента США в 2020 году.

Так, для размещения рекламы организации, теперь необходимо предоставить номер налогоплательщика, регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии или зарегистрированный на американском государственном домене сайт. Уже сейчас любую политическую рекламу сопровождает надпись о том, кто именно за нее заплатил.

Эти правила Facebook решил ввести после того, как участились случаи, когда рекламодатели пытались скрыть источник рекламы и указывали чужие компании и организации в дисклеймерах. "Люди должны знать, кто пытается повлиять на их решение", - говорится в заявлении компании на Axios.

Меры по авторизации не коснутся рекламодателей, не затрагивающих тему политики, законодательства и выборов.

Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года.