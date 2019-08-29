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Рубрика: В мире

Facebook ужесточил публикацию рекламы перед выборами в США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальная сеть Facebook объявила о нововведениях в отношении политической рекламы. Это связано с проведением выборов президента США в 2020 году.

Фото: AP Photo/Carlos Osorio
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Так, для размещения рекламы организации, теперь необходимо предоставить номер налогоплательщика, регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии или зарегистрированный на американском государственном домене сайт. Уже сейчас любую политическую рекламу сопровождает надпись о том, кто именно за нее заплатил.

Эти правила Facebook решил ввести после того, как участились случаи, когда рекламодатели пытались скрыть источник рекламы и указывали чужие компании и организации в дисклеймерах. "Люди должны знать, кто пытается повлиять на их решение", - говорится в заявлении компании на Axios.

Меры по авторизации не коснутся рекламодателей, не затрагивающих тему политики, законодательства и выборов.

Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года.

В мире США Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook
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