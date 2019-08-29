ФАС отчиталась перед правительством о состоянии конкуренции в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила на заседании правительства 13-й ежегодный доклад о состоянии конкуренции в стране. В России реализуется национальный план развития конкуренции, утвержденный лично президентом страны. Правительство приняло большую "дорожную карту", обязав заниматься проблемами конкуренции в своих отраслях каждое министерство. Также принят стандарт развития конкуренции в регионах.

Вызовов для свободной экономики в России остается еще много. "Прежде всего, это изменение факторов, которые отвечают за ее рост. Это происходит не только с нашей экономикой, а вообще с экономиками мира. На это надо реагировать", - заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Например, цифровые технологии используются для завуалированной монополизации рынка и картельных сговоров.

"Существуют и другие негативные факторы. Сохраняются такие тенденции по государственному ресурсу, который используется подчас с избытком. Доля государства в экономике остается высокой", - констатировал Медведев.

Вызовом для конкуренции признается и слабый уровень развития малого и среднего бизнеса. Работа идет, но ряд целей, признает премьер-министр, только предстоит достигнуть. Ряд законодательных инициатив находится на рассмотрении Государственной думой. В частности, законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. "Исхожу из того, что в осеннюю сессию этот документ будет принят. Готовятся и другие решения", - отметил глава кабмина.

Глава ФАС Игорь Артемьев главной задачей на данный момент считает интеграцию национальных проектов, куда вкладываются огромные средства, с нацпланом по развитию конкуренцию. Он видит нацпроекты конкурентными, открытыми и рождающими новые конкурентные предприятия. "В противном случае это может превратиться в простое освоение средств и только", - предостерег руководитель службы.

При этом исполнение "дорожных карт" министерствами оценено в 41,5%. Этот уровень, по словам Артемьева, отражает отношение отраслевых ведомств к конкуренции в принципе. Высокая степень отмечена у министерства финансов, министерства энергетики, министерства труда и социальной защиты, более слабая - у министерства здравоохранения, министерства строительства и ЖКХ, министерства сельского хозяйства. ФАС нравится, как взялись за работу в регионах, - все утвердили ключевые показатели конкуренции.

Общий результат: на 14% снизилось количество нарушений самими органами власти закона о конкуренции. За последние 3-4 года снижение составило более 40%. Президент постановил к 2020 году достичь 50%.

Близок к исполнению показатель по доле малого бизнеса при госзакупках в рамках 44 федерального закона: 29,7% при целевом показателе 31%. А вот в рамках закона о закупках отдельными видами юридических лиц получилось достичь только 12% из 18. "Сегодня наши компании не очень охотно работают с малым бизнесом", - сделал вывод Артемьев.

О госзакупках в правительстве говорят постоянно, обратил внимание глава ФАС, а вот о продажах имущества практически никогда, и здесь кроются большие возможности для скрытых сделок. "Мы не увидим нигде объявлений о продаже конфиската, вещественных доказательств, используемых следствием, мы часто раздаем природные ресурсы бесплатно, без конкурентных процедур, и тем самым кто-то обогащается и создается неконкурентная среда", - заявил руководитель антимонопольной службы.

Хотя очевидно, что конкуренция позволяет государству эффективно использовать свои средства. В качестве примера Артемьев привел первые два этапа электронных торгов по подключению социально значимых объектов к сети интернет. "Все было сделано не просто по закону, а правильно, - дал он оценку работе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. - В результате уже на первых торгах экономия составила 53% или 3 миллиарда рублей. А в целом по всей стране она может составить до 90 миллиардов рублей".

Не очень благополучно обстоят дела с законодательными актами, которые принимаются в рамках национального плана, считают в ФАС. До сих пор не приняты пятый цифровой антимонопольный пакет, законы об основах регулирования тарифов, не реформировано правового регулирования монополий. "Они согласованы в правительстве все мучительно, одобрены вице-премьером, но на них на всех стоят отрицательные заключения ГПУ", - объяснил Артемьев причины. Работа с Государственно-правовым управлением президента продолжается.

Глава ФАС сделал вывод, что для развития конкуренции надо всего лишь заниматься исполнением национального плана и "дорожной карты". Он также предложил заняться подготовкой нового национального плана на 2021-2025 годы, который объединит задачи для всех органов власти: от федерального уровня до муниципального.