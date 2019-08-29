Фестиваль Septembre Musical в Швейцарии посвятят русской культуре

В швейцарском городе Монтре с 1 по 9 сентября пройдет настоящий марафон русской культуры: в рамках 74-го фестиваля Septembre Musical, почетным гостем которого стала Россия, состоится более 40 выступлений музыкальных и театральных коллективов, а также кинопоказов и лекций.

В честь торжественного открытия фестиваля прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Швейцарский певец Анри Де выступит в новой для себя роли рассказчика.

В программе - концерты лучших российских коллективов и исполнителей, среди которых Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева, представители русской фортепианной школы Борис Березовский, Николай Луганский и Александр Канторов, завоевавший в этом году Гран-при Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Кроме того, запланированы выступления юных виртуозов из России и Швейцарии.

Основную программу впервые дополнит фестиваль OFF, который позволит глубже прочувствовать русскую культуру, познакомиться не только с произведениями классиков, но и окунуться в современные направления искусства. В секции OFF наравне с классическим балетом, иконографией и народными танцами будут представлены брейк-данс шоу Reverse и выступления фолк-рок и поп коллективов.

Справка "РГ"

Фестиваль Septembre Musical впервые состоялся 6 сентября 1946 года. Основатель и вдохновитель "музыкального сентября" Мануэль Рот на своем фестивале объединил артистов, поселившихся на Швейцарской Ривьере. Сегодня, как и полвека назад, Septembre Musical привлекает гостей неповторимой атмосферой Монтре и виртуозными выступлениями музыкантов и актеров.