Французская почта ищет нетрадиционные источники дохода

Жители Пятой Республики теперь все реже отправляют и получают письма по почте: за десять лет объем бумажной корреспонденции сократился почти вдвое, с 18 миллиардов до десяти миллиардов в год, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные La Poste, почтовой службы страны. Эксперты уверены: всему виной технический прогресс.

Во Франции за последние десять лет объем бумажной корреспонденции сократился почти вдвое - с 18 миллиардов до десяти миллиардов в год. Фото: Gettyimages

Журналисты проанализировали период с 2008 по 2018 год и обнаружили, что во Франции уменьшилось еще и количество почтальонов: со 100 тысяч человек до 72 тысяч. А из общего числа всего того, что попадает в почтовые ящики, личные письма наряду с чеками, оповещениями и уведомлениями о платежах теперь составляют 63 процента. Остальное - газеты, журналы, реклама и заказные почтовые отправления. По мнению специалистов Международной почтовой корпорации (МПК), от этого диагноза сегодня страдает не только Франция. Стремительная диджитализация буквально выбивает из рук людей бумагу во всем мире, заменяя ее гаджетами. Ведь, честно говоря, отправить СМС или e-mail гораздо проще, чем идти в почтамт. Однако это далеко не значит, что бумажной корреспонденции пришел конец. Согласно данным МПК, она продолжает оставаться основным источником дохода почтовой индустрии, поэтому списывать ее со счетов просто невыгодно. Вот и ломают отделения почты по всему миру головы над тем, как вернуть людям тягу к бумажным письмам.

Так, например, во Франции, главная почтовая служба страны теперь продает марки онлайн. Они хороши тем, что, во-первых, стоят дешевле своих аналогов в отделениях, а во-вторых, их можно распечатать прямо дома. Как рассказал "Российской газете" Жак Гурье из Дирекции коммуникаций La Poste, французская почта, помимо всего прочего, старательно работает еще и над своей доступностью. "Мы заключаем партнерские соглашения, чтобы открыть новые пункты. Это могут быть, к примеру, коммунальные почтовые агентства в мэриях (которые формально не являются почтовым отделением La Poste, но выполняют до 90 процентов его функций. - Прим. "РГ"). Мы также предлагаем свои услуги в продуктовых магазинах, прачечных и других точках, чтобы люди могли заходить на почту в более удобные для них часы. Пункты открываются и в супермаркетах, где человек может забрать свою посылку", - рассказал Гурье. В "упрощении жизни" клиентам решила попробовать свои силы и американская почтовая служба, заключив в 2011 году договор с известной фирмой подарков Hallmark и выпустив совместную линию открыток, в цену которых уже были включены почтовые расходы. Все, что нужно было сделать, - это подписать их и бросить в почтовый ящик.

За 20 евро в месяц почтальоны навещают пожилых людей, чтобы удостовериться, что с ними все хорошо

Весьма популярна сегодня и стратегия расширения списка почтовых услуг. Во Франции, к примеру, есть такая акция "Присмотреть за моими родителями", когда почтальоны до шести раз в неделю навещают пожилых людей, чтобы удостовериться, что с ними все хорошо. Стоимость такой "заботы" начинается от 20 евро в месяц. Не ограничивается своими стандартными функциями и турецкая почта, которая теперь открывает в своих отделениях кафе.

Примечательно, что в борьбе за популярность бумажной корреспонденции почтовые службы делают большую ставку на ее главного врага - диджитализацию. Для того, чтобы отправить кому-то письмо сегодня во Франции, не обязательно идти к ближайшему почтамту. Можно просто зайти на сайт, сделать заказ и ваше обращение напечатают и отправят за вас. В США, например, для этого создаются специальные мобильные приложения, а в Австралии прямо в телефоне можно создать дизайн своей открытки. Если в Швейцарии вы хотите отправить по почте внутри страны сделанное в приложении послание, то такая услуга - совершенно бесплатная.

"Доходы почты в мире твердо растут, несмотря на текущий спад в объемах отправляемой корреспонденции. Более двух третей из всех проанализированных почтовых отделений в мире продемонстрировали рост в доходах на процент, что наглядно доказывает, что они продолжают развиваться за счет расширения своих услуг и улучшения существующей сети", - цитирует Хольгера Винклбауэра, главу Международной почтовой корпорации, портал Parcel and Postal Technology. И главным двигателем такого роста, по мнению Винклбауэра, является электронная торговля. Только во Франции благодаря интернет-магазинам за 10 лет количество посылок выросло с 271 до 330 миллиона в год.

А как в наших регионах

Почтальону Печкину не хватает писем

Уже многие годы новосибирцы достают из почтовых ящиков только невеселые известия: напоминания о налоговых задолженностях да платежки по квартплате. Но основное содержимое ящиков - рекламная продукция: от красивых объемных мебельных каталогов до скучных визиток с телефоном и перечнем услуг.

Впрочем, до жителей села "двигатель прогресса" почти не доходит, зато, чем дальше от города, тем больше людей выписывают прессу. Правда, ее приносят с опозданием в день-два. Ведь рабочих рук у почты не хватает. Вот и в городе у почтовых ящиков в подъезде скорее увидишь частных разносчиков бумажного спама, чем человека с синей сумкой.

Чем дальше от крупного города, тем более востребованы почтальоны, которые для жителей сел - всегда желанные гости. Фото: Татьяна Андреева

Что до почтовых отделений, безлюдными они почти не бывают. Подавляющее большинство посетителей приходят забирать оплаченные посылки из Китая. Для их удобства, а главным образом для пополнения бюджета отделений, вдоль стен стоят стеллажи с шоколадками, соками, кое-где даже пивом приторговывают.

В Костроме почтальоны стали приносить меньше писем. Но это не их вина. Просто люди стали меньше писать.

- Я сужу по своей семье: раньше мы поздравляли родных с праздниками, отправляли открытки, письма и телеграммы. А теперь с любой страной мира можно общаться через интернет, - рассказывает пенсионерка Валентина Серова. - А когда в отделение приходишь, оно часто бывает закрыто: работники не выдерживают мизерных зарплат, увольняются. Им на смену присылают дежурных из других отделений, но сама почта часто работает только полдня.

Письма и открытки в почтовых ящиках астраханцев гостят редко. Почта возмещает эти потери, расширяя сервисы и заказы от юридических лиц. Например, сейчас почтовыми услугами активно пользуется служба судебных приставов. УФПС внедряет и новый сервис - электронный знак почтовой оплаты, с помощью которого можно заранее по интернету оформить посылку или письмо.

В Махачкале стали редкостью и почтовые ящики в многоквартирных домах. Где-то их повредили вандалы, или во время ремонта сняли управляющие компании, да так и забыли вернуть на место. Кое-где ящики еще сохранились только в частном секторе.

В почтовые ящики краснодарцы заглядывают, чтобы получить счета на ЖКХ, официальные уведомления о налогах, пенсиях, штрафах и прочих подобных документах. А если же необходимо отправить-получить какие-то важные бумаги или бандероль, горожане пользуются доставкой курьером. Это оказывается не очень дорого, зато удобнее, быстрее и надежнее.

Однако нельзя сказать, что почтовые отделения простаивают. Их услугами по-прежнему пользуется значительная часть населения. Как правило, это пенсионеры, для которых почта - привычная часть жизни. Причем чем дальше от крупного города, тем более востребованы услуги почты. В отдаленное село курьер не приедет, зато почтальон дойдет. Например, Екатерина Дзалаева из села Мизур в Северной Осетии в свои 83 года продолжает три раза в неделю относить письма, газеты и пенсии, проходя за день по 24 километра.

В Самаре почтовые ящики не исчезли, хотя и стали во многих домах с кодовыми замками, а вот корреспонденции стало меньше. С одной стороны - действительно многие ушли с письмами в интернет, но другая проблема - плохая работа почтовых отделений. Даже в городе люди жалуются, что открытки, отправленные за неделю до даты, не доходят адресату в рамках одного города. По сути почтовые отделения в Самаре превратились в сельмаги, торгующие всем - от лотерейных билетов и гречки, до шампуней и рюкзаков.

Пустеют почтовые ящики и в Пензе. Раз в месяц они заполняются квитанциями за квартиру. Раньше было много рекламы, сейчас и она исчезла. Видимо, рекламодатели поняли, что нежданный мусор в подъезде худшая антиреклама.

В Ингушетии, где большинство населения живет в частных домах в сельской местности, почтальонов, как и в советские годы, в прямом смысле знают в лицо. Как утверждают в республиканском УФПС, за последний десяток лет их меньше не стало. Как и раньше, Печкина ждут с газетами и журналами (только теперь зачастую с медицинской и кулинарной, а не общественно-политической или культурной тематикой), значительно реже - с письмами, которые, в основном, касаются штрафов и судебных дел.

Подготовили: Никита Зайков, Анна Скудаева, Наталья Коротченко, Тимур Алиев, Юрий Гень, Ирина Чечурина, Наталья Саванкова, Виталий Ахмеров, Елена Шулепова, Алена Ларина

Почтовый ящик

Частная переписка ушла в интернет. Получаем уведомления от чиновников

В России также наблюдается тенденция к незначительному снижению общего числа письменной корреспонденции. При этом изменяется внутренняя структура потока: частная переписка за счет развития технологий вытесняется юридической перепиской и уведомлениями от государственных органов. В 2018 году "Почта России" доставила почти три миллиарда таких писем и счетов.

Увеличивается количество посылок. В 2018 году почтовое предприятие обработало 433,3 миллиона отправлений с товарными вложениями, в том числе 345,3 миллиона почтовых отправлений из-за рубежа. Это на 18,8% и 21,7% соответственно выше показателей 2017 года. Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2018 году вырос на 8,6% - до 88 миллионов штук.

В последние годы отмечается рост интереса россиян к отправке открыток из путешествий или в качестве поздравлений с праздниками. В России огромной популярностью пользуется движение посткроссинг - обмен бумажными открытками со случайными людьми со всего света. На официальном сайте посткроссеров зарегистрировано более 98,5 тысячи россиян - первое место среди других стран. За 10 лет существования платформы для обмена открытками жители нашей страны отправили через нее почти 6,5 миллиона открыток. По этому показателю мы вторые в мире. Опережает Россию только Германия, откуда за это время улетело почти 8 миллионов почтовых карточек.

В России сегодня работают 42 тысячи почтовых отделений. 30 тысяч из них находятся в сельской местности. Основной доход городские отделения почтовой связи получают от оказания традиционных почтовых услуг - обработки всех видов почтовых отправлений, приема различных платежей. В сельских отделениях помимо оказания традиционных услуг также востребована продажа продовольственных товаров.

Конечно, почтовым отделениям сегодня приходится меняться. В тысячах отдаленных населенных пунктов почта - единственный объект инфраструктуры. На базе таких объектов уже сформировались естественные центры притяжения, которые было бы логично использовать для предоставления сельским жителям услуг, доступных только в городе. Почтовики уже вышли с таким предложением. По их мнению, эволюция почтовых отделений в многофункциональные комплексы, предоставляющие широкий перечень современных сервисов, позволит повысить качество жизни местного населения. Для самой же почты наполнение отделений новыми услугами может стать дополнительным источником для модернизации инфраструктуры и обеспечения достойного уровня оплаты труда почтальонов и других сотрудников почтового предприятия.

Подготовила Юлия Кривошапко