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29.08.2019 18:00
Рубрика: Спорт

Капитан отвечает

Виталий Фридзон рассказал, что ждать от сборной России на чемпионате мира в Китае
Текст: Илья Соболев
В субботу в Китае стартует мужской чемпионат мира. Сборная России свое выступление на первом этапе турнира начнет матчем против Нигерии. Также на этой стадии наша команда сыграет с Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4-го). Все матчи пройдут в городе Ухань. Для того чтобы выйти во второй раунд, подопечным Сергея Базаревича необходимо занять в квартете место не ниже второго.
Виталий Фридзон - один из самых опытных игроков в составе нашей сборной на предстоящем турнире. Фото: Михаил Синицын Виталий Фридзон - один из самых опытных игроков в составе нашей сборной на предстоящем турнире. Фото: Михаил Синицын
Виталий Фридзон - один из самых опытных игроков в составе нашей сборной на предстоящем турнире. Фото: Михаил Синицын

Одним из самых опытных в нашей сборной является ее капитан 33-летний Виталий Фридзон. Из этой команды только он и Воронцевич выступали за сборную на ее последнем мировом первенстве в 2010 году. Поэтому спрос с форварда "Локомотива-Кубани" в Китае будет особым как на площадке, так и в раздевалке. Накануне старта ЧМ-2019 Виталий рассказал в эксклюзивном интервью "РГ", как сборная пережила потерю ключевых игроков, что ожидать от молодых новичков команды и чем опасен первый соперник россиян на турнире.

Фото: РИА новости www.ria.ru
Что ждет сборную России по баскетболу на чемпионате мира-2019

Как команда морально справилась с тем фактом, что в Китае придется обходиться без ряда ключевых игроков?

Виталий Фридзон: Не скажу, что настроение упало, а мы сложили руки и сдались. Хотя все очень надеялись, что мы сумеем собрать свой сильнейший состав и поедем биться за медали. Но мы адекватные люди: теперь главная цель - отобраться в квалификацию на Олимпийские игры. Но при этом никто не унывает: все в боевой форме. Тренировки проходят на позитиве, с улыбками - как всегда. Все ребята понимают, что случилось, но унывать нельзя. Иначе какой смысл вообще туда ехать? Главное, быть командой. У нас нет индивидуально ярких игроков, которые могли бы решить, как Швед. Нужно быть коллективом, командой, и в этом наш шанс.

О чем подумали, когда узнали, что Швед не сыграет на чемпионате мира?

Виталий Фридзон: Ничего особенного не подумал. Он же приезжал сюда, готовился, тоже хотел поехать. Конечно, мы очень ждали его. Но здоровье - самое главное, от этого никуда не деться.

Мало, кто ожидал, что молодые ребята, вызванные в сборную из клубов Суперлиги, поедут с командой в Китай. Насколько тяжело им дался этот скачок?

Виталий Фридзон: Мы помогаем им справляться. Это непросто. С топовыми соперниками они немножко теряются. Но уверенность приходит к ним с каждой игрой. Они сами начали понимать, что они важная составная часть команды. Это очень важно. Если будут продолжать в том же духе, то очень помогут нам.

Виталий Фридзон: Сборной России нужно быть коллективом, командой. В этом наш шанс

По личному общению с ними показалось, что они еще не до конца понимают, в какую историю попали…

Виталий Фридзон: А как осознать, если никогда не играл за сборную, да еще на таком турнире, как чемпионат мира? Они даже в Единой лиге считанное количество матчей сыграли. Пока не столкнешься со всем этим вживую, не поймешь, что это такое.

Разгромные поражения в товарищеских матчах сильно бьют по самолюбию?

Виталий Фридзон: Ничего они не бьют. С той же Литвой мы смотрели, как будем чувствовать себя против команды с большими габаритами. Литва - сильная команда, которая всегда претендовала на медали. На их фоне мы увидели свои сильные и слабые стороны, в чем надо добавить.

Как бы вы охарактеризовали сильные стороны этой сборной России?

Виталий Фридзон: Наш козырь сейчас в том, чтобы быть одним целым. Чтобы соперник не знал, кто у нас выстрелит в тот или иной момент. Ну и, конечно, защита. Мы на самом деле здорово двигаемся, защищаемся. Нам не так много забивают. Если переведем защиту в нападение, то вообще все будет идеально.

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Стартовать на чемпионате мира будем матчем с Нигерией…

Виталий Фридзон: Нигерию уже давно изучаем. Очень хорошая команда, неплохо бежит. Больше 30 процентов своих очков они набирают в быстрых отрывах. Сумеем пресечь эти отрывы, добьемся успеха. Это будет первая игра на турнире и, наверное, самая важная для нас. Если здорово ее проведем, то у нас появятся хорошие шансы на выход из группы.

Российская федерация баскетбола поставила перед сборной какие-то цели на ЧМ-2019?

Виталий Фридзон: Ну какие теперь можно ставить цели. Для начала нужно выйти в следующий раунд. А дальше будем решать задачи по мере их поступления.

Где будем смотреть

31 августа, суббота, "Матч ТВ"

11.30. Россия - Нигерия. Прямая трансляция

Спорт Баскетбол
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