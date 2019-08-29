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29.08.2019 08:10
Рубрика: Спорт

Футбольный тренер умер на поле после первой победы своего клуба

Текст: Максим Домчев

Главный тренер клуба "Слифорд Рейнджерс" Джим Пейси умер прямо на поле после того, как отметил первую победу своего клуба.

Тамбовская спортсменка умерла во время тренировки

Трагедия произошла после окончания матча региональной лиги, в котором "Слифорд Рейнджерс" встречался с командой "Бригг Таун". "Рейнджеры" добились первой победы в официальном матче и прямо на поле устроили празднование. Джим Пейси также выскочил на поле, отмечая этот успех.

Как сообщает Lincolnshire Live, на пути в раздевалку 50-летний тренер почувствовал себя плохо и упал на футбольный газон. Врачи предприняли попытки спасти тренера, но все их попытки были тщетны. Джим Пейси умер.

"Мы опустошены этим несчастьем. Покойся с миром, Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", - говорится в заявлении клуба.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Общество Утраты Спорт Футбол
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