На сжиженном природном газе (СПГ) без дозаправки автомобиль может проехать в 2-2,5 раза больше, чем на компримированном (сжатом).

При установке двух криогенных баков магистральный тягач без дозаправки преодолевает до 1500 километров. Если добавить сюда низкую стоимость ГМТ по сравнению с бензином и дизелем, то СПГ вполне можно считать топливом будущего. Но не все так однозначно.

Компримированный природный газ (КПГ) производят на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), где сырье осушается, сжимается в компрессоре и подается в бак автомобиля под давлением 200 атмосфер. СПГ получают охлаждением до примерно минус 161 градуса. При этом он переходит в жидкое состояние и его объем уменьшается в 600 раз. Заправиться СПГ можно на криоАЗС. Существуют и заправочные станции, на которых можно купить и КПГ, и СПГ. Это могут быть криоАЗС с регазификацией или АГНКС с криогенным оборудованием.

По данным "Газпром газомоторное топливо", основными потребителями СПГ скоро станут магистральный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника. Объем потребления СПГ к 2030 году на магистральном автотранспорте составит треть от общего объема, на водном транспорте - 27 процентов, на железнодорожном - 9, на карьерной и сельхозтехнике - 23 и 8 процентов соответственно.

"Традиционное заблуждение, что в будущем будет преобладать только один вид газомоторного топлива, - говорит Евгений Пронин, директор по газомоторной технике компании "КАМАЗ". - Наибольший эффект от использования ГМТ достигается при гармоничном сочетании КПГ и СПГ на различных типах ТС".

По словам эксперта, СПГ - это базовое топливо для магистральных тягачей и междугородних автобусов, так как можно на борту автомобиля разместить большой объем газа и больше проехать без дозаправки. На других же машинах это не оптимальное решение. При длительных простоях топливо испаряется, стоимость его выше, чем КПГ, потому что сжижение - сложный процесс, а производство криогенных емкостей требует спецматериалов и высоких технологий.

Кстати, "КАМАЗ" расширяет модельный ряд техники на КПГ, серийно производит автомобили на СПГ, в этом году планирует выпуск современного магистрального тягача нового поколения на СПГ. Еще пример: более 22 тысяч автомобилей IVECO на природном газе (CПГ/КПГ) уже прошли миллиард километров.

Снижение топливных издержек актуально на конкурентных рынках, например, услугах такси

Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России, считает, что перспективнее все-таки сжиженный газ. "Запас хода у СПГ около тысячи километров, у КПГ около 350. Около рамы автомобиля на КПГ находится "гроздь" баллонов, которые в заправленном состоянии имеют внутреннее давление около 25 МПа, что накладывает особую ответственность за эксплуатацию и обслуживание автомобиля".

Всего на территории России расположены 408 заправок природным газом, в основном КПГ. Формирование сети криоАЗС в стадии становления. В качестве пилотных участков определены трассы М10 и М11 Москва - Санкт-Петербург, планируется установка мобильных заправочных модулей и строительство криоАЗС. Средняя стоимость строительства совмещенной заправки КПГ/СПГ в Европе около полутора миллионов долларов, строительство КПГ-заправки дешевле.

"Производство СПГ требует строительства отдельной инфраструктуры, и пока это в зачаточном состоянии, - говорит Иван Папазов, руководитель направления продаж техники на газомоторном топливе "Скания-Русь". - Все АГНКС строятся близ магистральных газопроводов, и для производства топлива требуется лишь дополнительное компримирование и очистка. Хотя с развитием инфраструктуры и техники на СПГ это будет более перспективным видом топлива, поскольку более удобен в использовании".

В России разница в цене между ГМТ и традиционным топливом ощутима. Это и делает газ привлекательным для коммерческих перевозок. Например, затраты на метан для грузовика составляют 7-10 рублей на километр пробега, а на ДТ - 14-17 рублей, рассказывает Кирилл Никода, директор Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Это позволяет быстро окупать затраты на установку оборудования или компенсировать разницу в стоимости при приобретении нового. Снижение топливных издержек особенно актуально на конкурентных рынках, например, услугах такси.

Бытует мнение, что машины на ГМТ могут взорваться. Однако, как сообщил Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР, "подобные инциденты с авто на природном газе случаются намного реже, чем с машинами на бензине или пропане. Чтобы поджечь природный газ, нужно, чтобы его концентрация в воздухе составляла от 5 до 15 процентов. Кроме того, у него самая высокая температура самовоспламенения - 540°С. Сравнение природного газа по этим показателям с пропаном, на основе которого производят СУГ, бензином и соляркой показывает, что первый - самый безопасный вид моторного топлива".