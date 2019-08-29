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29.08.2019 16:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где в Москве покататься на лошадях и верблюдах

Текст: Сергей Жуков
Лето потихоньку приближается к своему финалу, но его еще реально поймать за хвост. Например, можно погонять на велосипеде, освоить скейтборд или ролики. Есть вариант и поинтереснее - покататься на лошадях, пони и даже верблюде.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказали "РГ" в "Мосгорпарке", осуществить свою детскую мечту можно в шести городских парках. В конюшне музея-заповедника "Коломенское", к примеру, живут три пони и двенадцать лошадей разных пород. Больше всего тут орловских рысаков. Маршруты и расписание прогулок можно найти на сайте парка. Посетителей парка "Фили" готов покатать верблюд Яков Моисеевич. Правда, только по выходным и праздничным дням. Стоимость прогулки - 500 рублей за 10 минут.

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На территории усадьбы Воронцово часто прогуливается пони с необычным именем Подарок. Оседлать его могут малыши от 4 до 10 лет. Десять минут прогулки обойдутся в 300 рублей, 20 минут - уже в 500 рублей, а 40 минут - в тысячу. В музее-заповеднике "Царицыно" любой может почувствовать себя особой царских кровей. Недавно здесь появилась белая кобыла Белла, которая по выходным и праздникам возит людей в экипаже с откидным верхом. Искать Беллу и ее хозяина стоит с 12:00 до 20:00 у лодочной станции на берегу Верхнего Царицынского пруда. Для детей 15 минут катания будут стоить 300 рублей, а для взрослых - 500 рублей.

Фото: Pixabay

В северной части Измайловского парка всех желающих катает русский тяжеловоз. Зовут его Проспект. Массивное телосложение и крепкие ноги позволяют богатырскому коню увезти в большой упряжке сразу пятерых человек. А на аллее Большого круга покатает пепельная кобыла Малина. Маленьких же гостей ждут пони. Прогулка в экипаже обойдется от 300 до 3000 рублей, верхом на лошади или пони - от 300 до 600 рублей. Прогулки устраивают по праздничным и выходным дням с 11:00 до 22:00.

Бесплатная "Школа бебиситтеров" открылась в Москве

В Нескучном саду расположен конный клуб, где не только покатают на лошади, но и научат за ней ухаживать. В манеже проходят уроки по выездке и конкуру, а еще катают на пони детей от пяти лет. Самым любознательным расскажут о том, как называются части упряжки, что нужно носить всаднику и как правильно держать спину в седле. Клуб находится возле коворкинга "Рабочая станция" и работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Занятие стоит 2500 рублей, есть абонементы.

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