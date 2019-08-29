Глава Samsung Electronics может попасть в тюрьму из-за лошадей

Напомним, что 10 марта 2017 года президент Республики Корея Пак Кын Хе была досрочно снята Конституционным судом РК с поста лидера страны, а затем арестована. Сначала она получила один приговор, а затем апелляционный суд снова рассмотрел ее дело. В конце концов она была приговорена к общей сложности к 32 годам лишения свободы и большому штрафу за коррупцию, злоупотребление служебными полномочиями, нецелевое использование госсредств, вмешательство в выборы и прочие преступления. Её подруга Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных постов, но имела благодаря тесным связям с Пак большое влияние на бизнес и политику, была приговорена к 20 годам тюремного заключения и крупному штрафу. История с вице-президентом Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном, который фактически руководит главным концерном Южной Кореи, более запутанная. Сначала он получил пять лет за коррупцию и предоставление взяток Чхве Сун Силь, но затем приговор был смягчён до условного срока - два с половиной года с отсрочкой исполнения на четыре года.

Решение Верховного суда (ВС) РК фактически обобщило новые выводы, решения и факты, которые открылись в ходе продолжающихся до сих пор расследований по делу вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь. Кроме того, 13 судей указали на ошибки в действии коллег в судах более низкой инстанции.

Вердикт Верховного суда, к которому было приковано большое внимание, весьма длинный, полон юридических терминов и пояснений. Если говорить совсем просто, то ВС отправил дела на пересмотр, назначил новые разбирательства, попутно указав, где, по его мнению, судьи ранее допустили ошибки. В случае с Пак Кын Хе указано, что обвинения по коррупции и взяткам должны были выделены в отдельное дело и рассматриваться в самостоятельном порядке. В итоге как экс-президента Пак, так и ее бывшую подругу Чхве Сун Силь ждут новые судебные разбирательства.

Практически все эксперты уверены, что речь не пойдёт об оправдании Пак и Чхве, так как значительная часть обвинений признана, потому вероятность выхода двух политиков на свободу близка к нулю. Большинство экспертов полагают, что все в итоге закончится увеличением общего наказания Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь в свете открывшихся новых фактов, свидетельских показаний и доводов.

Зарубежные читатели могут удивиться, но куда большее внимание СМИ Южной Кореи было приковано отнюдь не к судьбе бывшего лидера или ее доверенного лица, а к вице-президенту Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну, который является де-факто единоличным лидером крупнейшего концерна страны, так как формальный президент компании в преклонном возрасте и вот уже несколько лет находится в коме. Ситуация вокруг Ли интересна тем, что Samsung Electronics считается "особым концерном" за его масштабы и влияние на все сферы жизни Кореи, включая политику. До сих пор главы всех крупнейших концернов Кореи по тем или иным обвинениям, но успели побывать в тюрьме, получив "реальные сроки". Всех, но не Samsung. Высшее руководство этой группы несмотря на все скандалы умудрялось максимум отделаться штрафами и условными сроками. Так произошло и с Ли Чжэ Ёном. Его обвинили в коррупции, передаче взяток Чхве Сун Силь и Пак Кын Хе в обмен на помощь на получение контроля над корпорацией Samsung, злоупотреблении полномочиями и ряде других нарушениях закона. Сначала, как показалось, суд "сотворил историю", приговорив его к пяти годам тюрьмы, но затем после апелляции обвинения в масштабах коррупции снизили, большинство обвинений сняли, а приговор заменили на условный и Ли в итоге вышел на свободу. Хотя он успел достаточно долго посидеть в камере, но всё равно, как сказали корейцы, "Samsung Electronics" опять не смогли посадить по-настоящему".

Но сегодня над Samsung Electronics в целом и над его главой Ли Чжэ Ёном в частности вновь сгустились тучи. В итоге может получиться так, что Ли окажется за решёткой, как это парадоксально ни звучит, из-за лошадей. Верховый суд РК не согласился с решением апелляционного суда, который посчитал, что 3,4 млрд вон (ок. 2.8 млн долл), потраченные Samsung на покупку трёх лошадей для дочери Чхве Сун Силь Чхве Ю Ра, не являются взяткой. По мнению верховных судей, эти деньги тоже являются взяткой, их надо учитывать. Взяткой следует считать и 1 млрд 600 млн вон, которые Samsung пожертвовал на развитие Элитного центра зимних видов спорта, который контролировала Чхве Сун Силь. Судьи нашли и другие огрехи в решении апелляционного суда, который до этого не признал ряд обвинений в адрес Ли Чжэ Ёна. Если апелляционный суд не признал вину Ли по трем ключевым обвинениям, то сегодня Верховный суд посчитал, что два обвинения их тех самых трёх обоснованы.

В итоге все это для "главного бизнесмена Южной Кореи" означает, что его будут судить снова и теперь очень высоки шансы, что он в конце концов получит "реальный срок". Впрочем, есть и те, кто считает, что пресловутый "особый фактор" и влияние "государства в государстве", как часто именуют Samsung Electronics в Корее, сыграют свою роль на этот раз. Тем не менее очевидно, что у Ли Чжэ Ёна новые проблемы, а всё может закончиться для него плохо.

В Samsung Electronics уже признали, что они встретили эти новости, мягко говоря, без радости и готовятся к самым разным сценариям развития ситуации. Компания, хотя и является самой крупной и популярной в стране, обладая огромным влиянием на национальную экономику, но в то же время переживает непростые времена. Конкуренция с китайскими производителями, Apple, конфликт с Японией, из-за которого компания лишилась ряда важных комплектующих, не самая радужная ситуация в мировой экономике - всё это и так внушало обеспокоенность, а тут теперь ещё и главного начальника, который держал ключевые направления под личным контролем, могут посадить в тюрьму на несколько лет. В Федерации корейских производителей уже выразили обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий ситуации вокруг Samsung Electronics на экономику страны в целом на фоне экономического конфликта с Японией, но вряд ли это окажет влияние на корейский суд.