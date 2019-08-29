Глава Samsung Electronics может попасть в тюрьму из-за лошадей

Новости

Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 21:58
Верховная рада утвердила новый состав правительства 21:49
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 21:37
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 21:12
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 21:11
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 21:04
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 20:57
Novikov School открывает гастрономический лекторий 20:28
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 20:30
Рубрика: В мире

Глава Samsung Electronics может попасть в тюрьму из-за лошадей

Текст: Олег Кирьянов
Верховный суд Республики Корея (РК) отменил вердикты судов низшей инстанции и направил на новое рассмотрение громкие политические дела с участием экс-президента страны Пак Кын Хе, ее подруги "серого кардинала в юбке" Чхве Сун Силь и де-факто главы крупнейшей корпорации страны Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Таким образом скандалы, которые сотрясали нацию и привели к импичменту Пак Кын Хе, будут пересмотрены, а фигуранты получат новые сроки. Местные эксперты считают, что все закончится увеличением сроков наказания, а глава Samsung Electronics в конце концов окажется за решеткой, при этом причиной этого станут три лошади.
Ли Чжэ Ён. Фото: Chung Sung-Jun / POOL / AFP Ли Чжэ Ён. Фото: Chung Sung-Jun / POOL / AFP
Ли Чжэ Ён. Фото: Chung Sung-Jun / POOL / AFP

Напомним, что 10 марта 2017 года президент Республики Корея Пак Кын Хе была досрочно снята Конституционным судом РК с поста лидера страны, а затем арестована. Сначала она получила один приговор, а затем апелляционный суд снова рассмотрел ее дело. В конце концов она была приговорена к общей сложности к 32 годам лишения свободы и большому штрафу за коррупцию, злоупотребление служебными полномочиями, нецелевое использование госсредств, вмешательство в выборы и прочие преступления. Её подруга Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных постов, но имела благодаря тесным связям с Пак большое влияние на бизнес и политику, была приговорена к 20 годам тюремного заключения и крупному штрафу. История с вице-президентом Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном, который фактически руководит главным концерном Южной Кореи, более запутанная. Сначала он получил пять лет за коррупцию и предоставление взяток Чхве Сун Силь, но затем приговор был смягчён до условного срока - два с половиной года с отсрочкой исполнения на четыре года.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
Корреспондент "РГ" побывал в единственной торгово-экономической зоне КНДР

Решение Верховного суда (ВС) РК фактически обобщило новые выводы, решения и факты, которые открылись в ходе продолжающихся до сих пор расследований по делу вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь. Кроме того, 13 судей указали на ошибки в действии коллег в судах более низкой инстанции.

Вердикт Верховного суда, к которому было приковано большое внимание, весьма длинный, полон юридических терминов и пояснений. Если говорить совсем просто, то ВС отправил дела на пересмотр, назначил новые разбирательства, попутно указав, где, по его мнению, судьи ранее допустили ошибки. В случае с Пак Кын Хе указано, что обвинения по коррупции и взяткам должны были выделены в отдельное дело и рассматриваться в самостоятельном порядке. В итоге как экс-президента Пак, так и ее бывшую подругу Чхве Сун Силь ждут новые судебные разбирательства.

Практически все эксперты уверены, что речь не пойдёт об оправдании Пак и Чхве, так как значительная часть обвинений признана, потому вероятность выхода двух политиков на свободу близка к нулю. Большинство экспертов полагают, что все в итоге закончится увеличением общего наказания Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь в свете открывшихся новых фактов, свидетельских показаний и доводов.

Зарубежные читатели могут удивиться, но куда большее внимание СМИ Южной Кореи было приковано отнюдь не к судьбе бывшего лидера или ее доверенного лица, а к вице-президенту Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну, который является де-факто единоличным лидером крупнейшего концерна страны, так как формальный президент компании в преклонном возрасте и вот уже несколько лет находится в коме. Ситуация вокруг Ли интересна тем, что Samsung Electronics считается "особым концерном" за его масштабы и влияние на все сферы жизни Кореи, включая политику. До сих пор главы всех крупнейших концернов Кореи по тем или иным обвинениям, но успели побывать в тюрьме, получив "реальные сроки". Всех, но не Samsung. Высшее руководство этой группы несмотря на все скандалы умудрялось максимум отделаться штрафами и условными сроками. Так произошло и с Ли Чжэ Ёном. Его обвинили в коррупции, передаче взяток Чхве Сун Силь и Пак Кын Хе в обмен на помощь на получение контроля над корпорацией Samsung, злоупотреблении полномочиями и ряде других нарушениях закона. Сначала, как показалось, суд "сотворил историю", приговорив его к пяти годам тюрьмы, но затем после апелляции обвинения в масштабах коррупции снизили, большинство обвинений сняли, а приговор заменили на условный и Ли в итоге вышел на свободу. Хотя он успел достаточно долго посидеть в камере, но всё равно, как сказали корейцы, "Samsung Electronics" опять не смогли посадить по-настоящему".

Но сегодня над Samsung Electronics в целом и над его главой Ли Чжэ Ёном в частности вновь сгустились тучи. В итоге может получиться так, что Ли окажется за решёткой, как это парадоксально ни звучит, из-за лошадей. Верховый суд РК не согласился с решением апелляционного суда, который посчитал, что 3,4 млрд вон (ок. 2.8 млн долл), потраченные Samsung на покупку трёх лошадей для дочери Чхве Сун Силь Чхве Ю Ра, не являются взяткой. По мнению верховных судей, эти деньги тоже являются взяткой, их надо учитывать. Взяткой следует считать и 1 млрд 600 млн вон, которые Samsung пожертвовал на развитие Элитного центра зимних видов спорта, который контролировала Чхве Сун Силь. Судьи нашли и другие огрехи в решении апелляционного суда, который до этого не признал ряд обвинений в адрес Ли Чжэ Ёна. Если апелляционный суд не признал вину Ли по трем ключевым обвинениям, то сегодня Верховный суд посчитал, что два обвинения их тех самых трёх обоснованы.

Фото: iStock
Внешняя торговля КНДР из-за санкций сократилась почти в два раза

В итоге все это для "главного бизнесмена Южной Кореи" означает, что его будут судить снова и теперь очень высоки шансы, что он в конце концов получит "реальный срок". Впрочем, есть и те, кто считает, что пресловутый "особый фактор" и влияние "государства в государстве", как часто именуют Samsung Electronics в Корее, сыграют свою роль на этот раз. Тем не менее очевидно, что у Ли Чжэ Ёна новые проблемы, а всё может закончиться для него плохо.

В Samsung Electronics уже признали, что они встретили эти новости, мягко говоря, без радости и готовятся к самым разным сценариям развития ситуации. Компания, хотя и является самой крупной и популярной в стране, обладая огромным влиянием на национальную экономику, но в то же время переживает непростые времена. Конкуренция с китайскими производителями, Apple, конфликт с Японией, из-за которого компания лишилась ряда важных комплектующих, не самая радужная ситуация в мировой экономике - всё это и так внушало обеспокоенность, а тут теперь ещё и главного начальника, который держал ключевые направления под личным контролем, могут посадить в тюрьму на несколько лет. В Федерации корейских производителей уже выразили обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий ситуации вокруг Samsung Electronics на экономику страны в целом на фоне экономического конфликта с Японией, но вряд ли это окажет влияние на корейский суд.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов