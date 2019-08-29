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Рубрика: В мире

На арене и под куполом

Киргизский государственный цирк, несмотря на все проблемы, готовится к новому сезону
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
При государственном цирке есть специальная студия, в которой проходят подготовку будущие воздушные гимнасты, жонглеры, фокусники и другие артисты. Фото: Евгения Евреинова При государственном цирке есть специальная студия, в которой проходят подготовку будущие воздушные гимнасты, жонглеры, фокусники и другие артисты. Фото: Евгения Евреинова
При государственном цирке есть специальная студия, в которой проходят подготовку будущие воздушные гимнасты, жонглеры, фокусники и другие артисты. Фото: Евгения Евреинова
Скоро бишкекчане и гости столицы увидят чудеса джигитовки, полеты воздушных гимнастов под куполом и, конечно же, проделки веселых клоунов. Корреспонденту "РГ" удалось заглянуть за кулисы и понаблюдать за тем, как идет подготовка к новому сезону в государственном цирке.

Реконструкция площадки

Цирковые, впрочем, как и театральные артисты, стараются не пускать посторонних на репетиции - то ли сглазить боятся, то ли хотят сохранить секреты номера. Но для корреспондента "Российской газеты" заместитель гендиректора Киргизского государственного цирка имени Изибаева Рыскул Боробаев сделал исключение.

Цирковая арена - святая святых. На ней проходят и представления, и репетиции. Здесь выступали самые именитые артисты - братья Запашные, народный артист СССР Юрий Куклачев и многие другие. Сегодня заканчивается капитальная реконструкция площадки.

Фото: Данияр Каримов
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- Арена сильно страдает от конских копыт, - объясняет Рыскул Боробаев. - Во время номеров джигитовки лошади бегают по кругу, естественно, что никакое покрытие долго не продержится. Кроме того, арену капитально давно не ремонтировали. Мы закупили специальную резину, которая будет уложена по кругу и на бордюры. Существенные изменения претерпит и зрительный зал. На выделенные средства мы уже заменили электрооборудование, отопление, сделали новую подсветку. Если получится, обновим кресла. Все упирается в финансы. Тех средств, что нам выделяют, едва хватает на оплату коммунальных услуг, закупку кормов для животных, выплату заработной платы сотрудникам, которая, кстати сказать, самая низкая среди работников культурной сферы республики. В среднем наши артисты на руки получают от четырех до пяти тысяч сомов. И это при том, что их работа зачастую связана с риском для жизни.

Еще один объект, где полным ходом идет реконструкция, - цирковая конюшня. Ее уже утеплили и полностью отгородили от зрительного зала. У каждой лошади здесь свое место. Штатный ветеринар строго следит за состоянием здоровья животных, просит коней без повода не беспокоить и ничем не кормить. Рацион и режим питания у цирковых лошадей особенный. Они должны быть в форме, лишний вес недопустим.

- Лошади как дети, к тому же очень восприимчивы к появлению посторонних людей, - поясняет Рыскул Боробаев. - Дадите вы сейчас кусочек хлеба с солью или морковку, аппетит перебьете, и в обед животное будет плохо есть, а то и вообще капризничать начнет.

Будущее арены

Есть при цирке специальная студия, в которой проходят подготовку будущие воздушные гимнасты, жонглеры, фокусники и другие артисты. Руководит ею Анарбек Айталиев. Он посвятил цирку всю жизнь.

- Это мое первое и единственное место работы, - признается мэтр. - Мне сейчас 68 лет, а пришел я в цирк впервые в 1965 году, когда мне было всего 14.

Фото: vb.kg
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Дети Анарбека Айталиева не пошли по стопам отца. Ребята, с которыми он занимается, смотрят на своего учителя, затаив дыхание, и ловят каждое его слово.

Анарбек с гордостью признается: случается так, что его воспитанники по мастерству превосходят своего учителя. Как оказалось, сложнее всего в цирке быть клоуном. Ведь он напрямую контактирует с публикой, должен уметь и увлечь зрителей, и рассмешить их.

В этом году молодое пополнение готовится впервые представить свою программу. Несмотря на летние отпуска, многие ребята предпочитают проводить время в тренировочном зале. Совсем скоро состоится их первый самостоятельный выход на большую арену.

Долгое "Эхо Ала-Тоо"

Вряд ли в республике, а уж тем более в Бишкеке найдется человек, который хотя бы раз не был в цирке. Здание построили в 1976 году. Оно стало настоящим украшением столицы. В сооруженных фонтанах купались ребятишки, клумбы роз радовали глаз красотой.

В 1978-м состоялось первое представление с участием воздушных гимнастов, акробатов, клоунов и, конечно же, дрессированных животных. При СССР киргизский цирк входил в тройку лучших цирков союзных республик.

Фото: Виктор Мурзов
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Те бишкекчане, кому сейчас под пятьдесят, помнят представленную в 1980 году знаменитую программу "Эхо Ала-Тоо", в которую входил аттракцион "Экзотическая фауна Киргизстана". Она впоследствии покорила зрителей всего Союза. В постановке были задействованы яки, верблюды, горные козлы, лошади Пржевальского и медведи.

В мире экс-СССР Киргизия
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