Группа "Комсомольск" презентует макси-сингл "День психа" 1 сентября

Группа "Комсомольск", презентация нового макси-сингла "День психа", Москва, клуб "16 тонн", 1 сентября

Звонкий девичий дуэт с задорными и бойкими мелодиями, будто сошедшими с экрана советских мелодрам и комедий 30-60-х: "Весна на Заречной улице", "Веселые ребята" и "Кавказская пленница", и бытовыми текстами-зарисовками о нашей повседневной жизни, где от невезения до любви и счастья порой лишь один самоироничный взгляд или продиктованный номер телефона. Ныне они - завсегдатаи самых престижных летних рок-фестивалей. Наиболее удалым оказалось выступление на "Дикой мяте" в Тульской области. Шебутные, отчаянные, яркие, непредсказуемые и трепетные, выросшие на музыке "Браво" и ранней "Бригаде С", а еще больше, наверное, - на "Колибри" и "Пеп-Си", девушки продолжают традиции той отечественной поп-рок-музыки, которая держится на шарме, чарующих вокальных тембрах, сладком привкусе ностальгии и горькой сатире по поводу собственных не всегда завидных будней.

В самом престижном московском клубе "16 тонн"" группа намерена представить новый EP, получивший название "День психа": 6 песен. Под них можно ненарочито танцевать, прислушиваться к себе, задумчиво сидеть в кафе и мечтать. Возможно, это не самый лучший релиз "Комсомольска", ведь моментально запоминаемых атмосферных мелодий, тонкой иронии, манящей женской взбалмошности и неожиданных поворотов музыкальных сюжетов здесь меньше, чем на предыдущих. А прямолинейности, наоборот, больше, и самый веский пример тому трек "Мы ищем человека".

Зато есть два стопроцентных новых хита : "Камень, ножницы, бумага" и "Пустая голова", сочные аранжировки, гаерские клавишные, перепады настроения и новые прилипчивые замечательные метафоры, образы и идеи. Например, вот эта: "Я лучше буду доброй, чем просто правой" (как раз из песни "Пустая голова"...)

Поэтому справедливо, что сразу после Москвы "Комсомольск" отправляется в тур по 12 городам России - первый столь внушительный в истории группы.

Фестиваль Moscow Music Week, 4-7 сентября, Москва

В течение четырех дней на 13 музыкальных и культурных площадках столицы выступят около 100 ансамблей из разных стран. Раскрученных звезд среди них пока нет, но есть интересные и креативные исполнители. Собственно, главная задача MMW как раз и состоит в том, чтобы познакомить с ними зрителей и журналистов. А еще провести мастер-классы, научить осваиваться в шоу-бизнесе и решать всем вместе сложные вопросы. Собственно, поэтому в названии фестиваля и появилось слово "шоукейс". Из тех, на кого обязательно стоит обратить внимание: этническая яркая группа Kokoko из Демократической Республики Конго: афро-бит, задор, самба, а среди инструментов - куски метала и пластиковые контейнеры, и драматичная и самозабвенная Кира Лао, победительница одного из недавних фестивалей новой инди-музыки "Индюшата" с программой "Тревожный опыт". Будет что узнать и чему поучиться.