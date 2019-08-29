Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и ее дочерняя структура "Российский экспортный центр" оказали поддержку экспорту в Узбекистан объемом более миллиарда евро.

При этом объем финансирования по новым кредитным соглашениям ВЭБ.РФ, который будет предоставлен в ближайшие три года на поддержку поставок российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан, составляет 174 миллиона евро. Среди проектов - поставка поездов для ташкентского метро и оборудования для электроэнергетики. Об этом рассказывает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Игорь Иванович, почему Узбекистан именно сейчас стал важным географическим направлением деятельности ВЭБ.РФ?

Игорь Шувалов: У России всегда были добрососедские, партнерские отношения с Узбекистаном. Однако такого уровня взаимодействия между двумя странами, который сейчас достигнут, еще три года назад мы не могли даже прогнозировать. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения продолжали развиваться. По указанию Президента правительство РФ дало поручения российским организациям оказывать поддержку проектам в республике, и Группа ВЭБ.РФ в этом активно участвует.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (справа) и председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (Узнацбанк) Алишер Мирсоатов в октябре 2018 года подписали меморандум о сотрудничестве на сумму до 200 миллионов долларов. Средства будут выделены на поставки российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан для реализации проектов в сфере энергоэффективности, энергосбережения, транспортной инфраструктуры и городской среды на территории республики.

Какие сектора экономики в первую очередь интересны ВЭБ.РФ для реализации проектов в Узбекистане?

Игорь Шувалов: Для финансирования ряда проектов ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узнацбанк) развивают многоплановое сотрудничество, в том числе по линии Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Успешно начались выборки по двум проектам в сфере электроэнергетики. Речь идет о поставках машинного оборудования для модернизации энергетического комплекса Узбекистана.

Кроме того, мы активно взаимодействуем с крупнейшими сельхозпроизводителями Узбекистана, чтобы обеспечить прозрачное и законное приобретение российскими деловыми кругами продукции, произведенной в республике. Напомню, что Узбекистан не входит в ЕврАзЭс, но при этом, по решению Президента нашей страны, был создан специальный "зеленый" коридор, по которому узбекские товары экспортируются в РФ. Российские предприниматели и потребители заинтересованы в поставках такой продукции из-за ее высокого качества, а значит, нам важно работать и по этому направлению двухстороннего сотрудничества. В качестве источников дополнительного финансирования ВЭБ готов привлекать и другие банки развития, в том числе участников Межбанковского объединения в рамках ШОС, а также национальные и международные институты развития стран - участниц СНГ и ЕАЭС.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ: Мы активно взаимодействуем с крупнейшими сельхозпроизводителями Узбекистана, чтобы обеспечить прозрачное и законное приобретение российскими деловыми кругами продукции, произведенной в республике

Есть ли уже проекты, которые находятся в активной стадии реализации?

Игорь Шувалов: Сейчас в Узбекистане идет масштабная программа по реконструкции системы общественного транспорта. В конце мая 2019 года в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан ВЭБ.РФ и Узнацбанк подписали кредитный договор на срок до 10 лет о финансировании проекта поставки пяти поездов метро, а также сопутствующих материально-технических средств и услуг для метро Ташкента.

Подвижной состав будет выпущен российской компанией "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг"). Пока это пилотная сделка: 20 вагонов - это не очень много. Но она является для нас знаковой, и мы надеемся, что за ней последуют другие интересные договоренности по поставке нашей техники для нужд Ташкента. Для примера, в рамках кольцевой линии ташкентского метро курсирует около 45 составов, что составляет почти 200 вагонов. И это только одна линия, а там есть еще три, так что нам есть над чем работать*. В настоящее время ВЭБ.РФ также рассматривает сотрудничество по перспективным гидроэнергетическим проектам в республике. Объем поддержки со стороны госкорпорации в этой сфере может составить до 280 миллионов евро. Это лишь часть масштабной повестки по развитию всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Узбекистаном.

Подвижной состав, поставку которого профинансирует ВЭБ.РФ, будет выпущен на подмосковном предприятии АО "Метровагонмаш". Партия вагонов нового поколения будет направлена для эксплуатации на кольцевой линии ташкентского метро.

Справка

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан создан в сентябре 1991 года. Узнацбанк в качестве инвестиционного банка является самым крупным в стране с развитой инфраструктурой, способствующей развитию финансового и промышленного секторов, активно поддерживающих экономические реформы в Узбекистане. Банк финансирует проекты, обеспечивающие глубокую структурную перестройку экономики.

* Еще одно рамочное соглашение по модернизации городского транспорта и дорожного хозяйства Ташкента на общую сумму до 100 миллионов долларов дочерняя компания ВЭБ.РФ - ВЭБ-лизинг - заключила с хокимиятом (мэрией) столицы Узбекистана (Прим. ред.).