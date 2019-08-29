При этом объем финансирования по новым кредитным соглашениям ВЭБ.РФ, который будет предоставлен в ближайшие три года на поддержку поставок российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан, составляет 174 миллиона евро. Среди проектов - поставка поездов для ташкентского метро и оборудования для электроэнергетики. Об этом рассказывает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Игорь Иванович, почему Узбекистан именно сейчас стал важным географическим направлением деятельности ВЭБ.РФ?
Игорь Шувалов: У России всегда были добрососедские, партнерские отношения с Узбекистаном. Однако такого уровня взаимодействия между двумя странами, который сейчас достигнут, еще три года назад мы не могли даже прогнозировать. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения продолжали развиваться. По указанию Президента правительство РФ дало поручения российским организациям оказывать поддержку проектам в республике, и Группа ВЭБ.РФ в этом активно участвует.
Какие сектора экономики в первую очередь интересны ВЭБ.РФ для реализации проектов в Узбекистане?
Игорь Шувалов: Для финансирования ряда проектов ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узнацбанк) развивают многоплановое сотрудничество, в том числе по линии Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Успешно начались выборки по двум проектам в сфере электроэнергетики. Речь идет о поставках машинного оборудования для модернизации энергетического комплекса Узбекистана.
Кроме того, мы активно взаимодействуем с крупнейшими сельхозпроизводителями Узбекистана, чтобы обеспечить прозрачное и законное приобретение российскими деловыми кругами продукции, произведенной в республике. Напомню, что Узбекистан не входит в ЕврАзЭс, но при этом, по решению Президента нашей страны, был создан специальный "зеленый" коридор, по которому узбекские товары экспортируются в РФ. Российские предприниматели и потребители заинтересованы в поставках такой продукции из-за ее высокого качества, а значит, нам важно работать и по этому направлению двухстороннего сотрудничества. В качестве источников дополнительного финансирования ВЭБ готов привлекать и другие банки развития, в том числе участников Межбанковского объединения в рамках ШОС, а также национальные и международные институты развития стран - участниц СНГ и ЕАЭС.
Есть ли уже проекты, которые находятся в активной стадии реализации?
Игорь Шувалов: Сейчас в Узбекистане идет масштабная программа по реконструкции системы общественного транспорта. В конце мая 2019 года в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан ВЭБ.РФ и Узнацбанк подписали кредитный договор на срок до 10 лет о финансировании проекта поставки пяти поездов метро, а также сопутствующих материально-технических средств и услуг для метро Ташкента.
Подвижной состав будет выпущен российской компанией "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг"). Пока это пилотная сделка: 20 вагонов - это не очень много. Но она является для нас знаковой, и мы надеемся, что за ней последуют другие интересные договоренности по поставке нашей техники для нужд Ташкента. Для примера, в рамках кольцевой линии ташкентского метро курсирует около 45 составов, что составляет почти 200 вагонов. И это только одна линия, а там есть еще три, так что нам есть над чем работать*. В настоящее время ВЭБ.РФ также рассматривает сотрудничество по перспективным гидроэнергетическим проектам в республике. Объем поддержки со стороны госкорпорации в этой сфере может составить до 280 миллионов евро. Это лишь часть масштабной повестки по развитию всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Узбекистаном.
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан создан в сентябре 1991 года. Узнацбанк в качестве инвестиционного банка является самым крупным в стране с развитой инфраструктурой, способствующей развитию финансового и промышленного секторов, активно поддерживающих экономические реформы в Узбекистане. Банк финансирует проекты, обеспечивающие глубокую структурную перестройку экономики.
* Еще одно рамочное соглашение по модернизации городского транспорта и дорожного хозяйства Ташкента на общую сумму до 100 миллионов долларов дочерняя компания ВЭБ.РФ - ВЭБ-лизинг - заключила с хокимиятом (мэрией) столицы Узбекистана (Прим. ред.).