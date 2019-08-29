"Обусловлено это прежде всего растущими финансовыми возможностями благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре мировых сырьевых рынков, - объясняет эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. - Во-вторых, сам международный характер деятельности компаний ТЭК предполагает формирование благоприятного имиджа, который немыслим без реализации собственных социальных и благотворительных программ. И, наконец, характер и территория работы требуют ответственного отношения к компенсации экологического ущерба, а также поддержки коренных народов в регионах их присутствия".

Как отмечает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, один из главнейших социальных вопросов, который решают компании ТЭК, - это газификация. "Уровень обеспечения сетевым газом в России сейчас превысил 68 процентов при том, что три года назад он составлял 65 процентов. Если в деревне есть газ или дорога, то она живет. Не думаю, что дальнейшую газификацию нужно обеспечивать полностью за счет сетевого газа - в Западной Сибири и на Дальнем Востоке газопровод к малым поселениям никогда не окупится. Альтернативой может стать баллонный газ, сжиженный природный газ, а где-то, возможно, целесообразнее строить ЛЭП", - считает эксперт.

На инвестиционную программу газификации в 2018 году "Газпром" направил рекордные 36,7 миллиарда рублей, доведя охват до 68,6 процента (в городах и поселках городского типа - до 71,9 процента). Программа рассчитана на сотрудничество с регионами: "Газпром" строит межпоселковые сети, а с подведения трубы к границе населенного пункта начинается ответственность местной администрации, строящей уличные распределительные сети. Руководство компании не раз выражало готовность увеличить объемы инвестиций, но констатировало: для улучшения результата нужно, чтобы и регионы выполняли свои обязательства в полном объеме.

"Еще один значимый вопрос - это дороги, - считает Геннадий Шмаль. - Тут нефтяные и газовые компании тоже оказывают серьезную помощь стране. Ведь в регионах живут наши люди. Например, в Когалыме есть одна крупная компания - "Лукойл-Западная Сибирь". У нее есть деньги и ресурсы, и кто, кроме нее, будет заботиться о дорогах? Сейчас работы по строительству и ремонту дорог идут и в Тюменской области, и в ХМАО, и на Ямале, большую работу ведут энергетики Татарстана".

Позитивный имидж компаний ТЭК немыслим без добрых дел

Кстати, кое-где работу с дорогами решили поднять на новый уровень качества: в 2019 году в Нижегородской области "Лукойл" открыл научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам. Оборудование в центре позволяет моделировать сложные транспортные нагрузки и климатические условия для испытаний битумов и асфальтобетонов - всего насчитывается более 70 методов моделирования.

Для нефтяников вопрос охраны окружающей среды особенно тесно связан с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ).

"Было время, когда огромное количество этого газа просто сгорало в факелах, что ухудшало экологическую обстановку в местах дислокации, - рассказывает Геннадий Шмаль. - Но было принято постановление правительства, которое заставило проработать этот вопрос все нефтяные компании: они составили свои программы, и сегодня примерно 86 процентов газа используется рационально. В "Сургутнефтегазе", например, уровень использования попутного нефтяного газа - 99 процентов, в "Татнефти" и "Лукойле" - 95. Есть компании, которые пока отстают. Примерно 10-11 миллиардов кубометров газа все равно сжигается. Чтобы довести уровень использования попутного газа до 95 процентов, потребуется два -три года".

Компании ТЭК нередко "берут шефство" над местной фауной - от рыбы до белого медведя. Например, дочернее предприятие "Роснефти" - "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" - с 2014 года ведет социально-экологический проект "Эвенкийский олень". За это время ученые Сибирского федерального университета исследовали ареал животных на территории Эвенкии и Таймыра, проанализировали результаты авиаучетов, собрали информацию у населения. На 17 оленей надели ошейники со спутниковыми передатчиками, и с их помощью удалось впервые проследить полный годовой цикл их миграции. Новые знания об этом важны, поскольку олени - основа экосистемы Севера и важнейшее животное для коренных жителей Эвенкии.

Компании ТЭК также увеличивают финансовые вливания в развитие культуры, спорта и здравоохранения в регионах присутствия, но точные суммы назвать трудно: у компаний нет унифицированных форм отчетности по этим направлениям, а многие пункты и вовсе считаются в составе затрат на основную деятельность. "Крупнейшие компании отрасли по-разному представляют годовые результаты, - отмечает Алексей Калачев. - Например, "Роснефть" в последнем годовом отчете информирует, что в 2018 году расходы компании на спонсорскую деятельность составили 2,1 миллиарда рублей. Это примерно 0,03 процента от годовой выручки, или около 0,1 процента от прибыли, приходящейся на акционеров. Финансирование благотворительной деятельности составило 11,5 миллиарда рублей (это примерно 0,14 процента от выручки и 0,55 процента от прибыли). Из них на финансирование социальной сферы по заключенным соглашениям пришлось 9,5 миллиарда и по отдельным благотворительным проектам - около 2 миллиардов рублей".

Аналитик рассказывает: более 40 процентов финансирования благотворительной деятельности "Роснефти" в 2018 году было выделено на развитие физкультуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни, около 30 процентов - на развитие инфраструктуры в регионах присутствия, более 11 процентов - на образование и науку. А "Газпром" менее детален в отчете: сообщается, что в 2018 году были профинансированы более 2600 благотворительных и более 200 спонсорских проектов и мероприятий.

Кстати

На Ямале запустили "рыбопровод" от рыбоводного завода к реке Собь. По большим гибким трубам на постоянное место жительства попадают мальки муксуна и чира - ценных пород северной белой рыбы. До конца сезона в Обь-Иртышский бассейн отправится 10 миллионов мальков. Зарыбление белорыбицей проходит при поддержке предприятий, ведущих в этих краях добычу нефти и газа, в рамках восполнения ущерба окружающей среде, которое предписано им по закону. Как сообщили в департаменте АПК ЯНАО, крупнейший заказчик муксуна и чира среди организаций ТЭК, работающих в регионе, - "Газпром нефть". До конца следующего года по заявкам компании реки Ямала пополнят 25 миллионов мальков ценной северной рыбы.