Индия внесла аванс за зенитные системы С-400 "Триумф"

Россия и Индия урегулировали вопрос о внесении аванса за поставки зенитных систем С-400 "Триумф".

- Вопрос с авансированием проекта решен, - сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, не раскрывая детали.

Договор о поставке в Индию пяти полковых комплектов С-400 был подписан осенью 2018 года. Сумма сделки составила более пяти миллиардов долларов. В феврале стало известно, что концерн ВКО "Алмаз-Антей" и предприятия кооперации начали производство зенитных комплексов, предназначенных для Дели.

Индия стала четвертым иностранным покупателем "Триумфов". Беларусь, Китай и Турция уже получили первые партии С-400. Возможность покупки "Триумфов" обсуждают с Россией Саудовская Аравия, Марокко и Ирак. Всего в списке потенциальных покупателей С-400 более десятка государств.