Россию и Узбекистан объединяют многолетнее стратегическое партнерство и дружба, и мы должны использовать все имеющиеся возможности для дальнейшего развития экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества. Тем более что для этого есть все необходимые предпосылки.

В агросекторе мы существенно продвинулись вперед. Это было бы невозможно без поддержки и политической воли лидеров наших стран и самоотверженного и кропотливого труда аграриев России и Узбекистана. В первую очередь это отражается в заметном росте двусторонней торговли сельхозпродукцией и продовольствием, объемы которой выросли с 2015 по 2018 год более чем в полтора раза - до 555 миллионов долларов. В этом году позитивная тенденция также сохраняется. Причем растет как экспорт, так и импорт.

Рост товарооборота стал возможен в том числе за счет эффективно выстроенной совместной работы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и Главной государственной инспекции по карантину растений Республики Узбекистан. Был организован "зеленый коридор", благодаря которому участники внешнеэкономической деятельности могут беспрепятственно осуществлять поставки сельхозпродукции на рынки наших стран.

Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации: Узбекистан создает благоприятные условия для инвесторов и на национальном, и на региональном уровне как стабильная, динамично развивающаяся страна

Важной точкой взаимодействия стало привлечение российских инвестиций в агропромышленный комплекс Узбекистана. Для этого в республике проходят ежегодные выставки и ярмарки. Например, Международная плодоовощная ярмарка демонстрирует огромный потенциал Узбекистана в сфере АПК, способствует расширению торговых и кооперационных связей, а также помогает налаживать деловые контакты. Представители государственных органов и бизнес-кругов России регулярно принимают участие в работе этой площадки.

Узбекистан создает благоприятные условия для инвесторов и на национальном, и на региональном уровне, поскольку это стабильная, динамично развивающаяся страна. Стабильность - один из важнейших факторов, который позволяет российским инвесторам строить долгосрочные планы по расширению коммерческой деятельности в сельскохозяйственном секторе Узбекистана. Сегодня активно создаются совместные аграрные предприятия в области производства, переработки и реализации сельхозпродукции, продукции рыбоводства и аквакультуры.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева направо на втором плане) присутствуют на церемонии подписания "дорожной карты" по активности двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. Второй слева на первом плане - министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, второй справа на первом плане - министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев. 30 мая 2019 года, Ургенч, Узбекистан. Фото: РИА новости www.ria.ru

Прорабатывается вопрос о возможности создания совместных "агрозон" - кластеров предприятий, выращивающих зерновые культуры в России и плодоовощную продукцию в Узбекистане, которая потом поставляется на рынки наших и третьих стран.

Для работы российских компаний на рынке Узбекистана есть все условия - осуществляется государственная поддержка частного партнерства в строительстве и эксплуатации объектов АПК, обеспечивается своевременная логистика, а также финансовое сопровождение поставок узбекскими банками.

32,4 процента составила доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВВП Узбекистана в 2018 году

Со стороны Российской Федерации также осуществляется поддержка отечественных компаний, работающих на узбекском рынке.

Им возмещается часть экспортных тарифов, формируется логистический парк, обеспечивается финансирование экспортных поставок с использованием новых механизмов, в том числе через Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Росэксимбанк. В активном использовании этих инструментов мы также видим большой потенциал интенсификации двусторонних отношений в области АПК.

Уверен, что принимаемые российским и узбекским правительствами меры по расширению сотрудничества наших стран в аграрной сфере в скором времени принесут еще более заметные результаты.

Справка

90 процентов всей производимой в Узбекистане сельскохозяйственной продукции приходится на негосударственный сектор - в стране работают более 160 тысяч фермерских хозяйств. Объем переработки плодоовощной продукции и винограда за последние 10 лет вырос в 3,5 раза, в том числе объем производства консервов возрос в 2,5 раза, натуральных соков - в 7 раз.