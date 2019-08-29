Новости

В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила 00:54
ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем 00:51
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 00:21
Трамп назвал космос следующей областью военных действий 00:13
Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе 29.08.2019
Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 29.08.2019
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 29.08.2019
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 29.08.2019
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 29.08.2019
Верховная рада утвердила новый состав правительства 29.08.2019
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 29.08.2019
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 29.08.2019
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 29.08.2019
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 29.08.2019
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 29.08.2019
Novikov School открывает гастрономический лекторий 29.08.2019
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 29.08.2019
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 29.08.2019
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 29.08.2019
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 29.08.2019
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 29.08.2019
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 29.08.2019
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 29.08.2019
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 29.08.2019
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 29.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 22:35
Рубрика: Экономика

"Зеленый коридор" создает точки роста

Важной точкой взаимодействия стало привлечение российских инвестиций в агропромышленный комплекс Узбекистана
Текст: Сергей Левин (заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Россию и Узбекистан объединяют многолетнее стратегическое партнерство и дружба, и мы должны использовать все имеющиеся возможности для дальнейшего развития экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества. Тем более что для этого есть все необходимые предпосылки.
Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.

В агросекторе мы существенно продвинулись вперед. Это было бы невозможно без поддержки и политической воли лидеров наших стран и самоотверженного и кропотливого труда аграриев России и Узбекистана. В первую очередь это отражается в заметном росте двусторонней торговли сельхозпродукцией и продовольствием, объемы которой выросли с 2015 по 2018 год более чем в полтора раза - до 555 миллионов долларов. В этом году позитивная тенденция также сохраняется. Причем растет как экспорт, так и импорт.

Рост товарооборота стал возможен в том числе за счет эффективно выстроенной совместной работы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и Главной государственной инспекции по карантину растений Республики Узбекистан. Был организован "зеленый коридор", благодаря которому участники внешнеэкономической деятельности могут беспрепятственно осуществлять поставки сельхозпродукции на рынки наших стран.

Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации: Узбекистан создает благоприятные условия для инвесторов и на национальном, и на региональном уровне как стабильная, динамично развивающаяся страна

Важной точкой взаимодействия стало привлечение российских инвестиций в агропромышленный комплекс Узбекистана. Для этого в республике проходят ежегодные выставки и ярмарки. Например, Международная плодоовощная ярмарка демонстрирует огромный потенциал Узбекистана в сфере АПК, способствует расширению торговых и кооперационных связей, а также помогает налаживать деловые контакты. Представители государственных органов и бизнес-кругов России регулярно принимают участие в работе этой площадки.

Узбекистан создает благоприятные условия для инвесторов и на национальном, и на региональном уровне, поскольку это стабильная, динамично развивающаяся страна. Стабильность - один из важнейших факторов, который позволяет российским инвесторам строить долгосрочные планы по расширению коммерческой деятельности в сельскохозяйственном секторе Узбекистана. Сегодня активно создаются совместные аграрные предприятия в области производства, переработки и реализации сельхозпродукции, продукции рыбоводства и аквакультуры.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева направо на втором плане) присутствуют на церемонии подписания "дорожной карты" по активности двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. Второй слева на первом плане - министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, второй справа на первом плане - министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев. 30 мая 2019 года, Ургенч, Узбекистан. Фото: РИА новости www.ria.ru

Прорабатывается вопрос о возможности создания совместных "агрозон" - кластеров предприятий, выращивающих зерновые культуры в России и плодоовощную продукцию в Узбекистане, которая потом поставляется на рынки наших и третьих стран.

Для работы российских компаний на рынке Узбекистана есть все условия - осуществляется государственная поддержка частного партнерства в строительстве и эксплуатации объектов АПК, обеспечивается своевременная логистика, а также финансовое сопровождение поставок узбекскими банками.

32,4 процента составила доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВВП Узбекистана в 2018 году

Со стороны Российской Федерации также осуществляется поддержка отечественных компаний, работающих на узбекском рынке.

Им возмещается часть экспортных тарифов, формируется логистический парк, обеспечивается финансирование экспортных поставок с использованием новых механизмов, в том числе через Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Росэксимбанк. В активном использовании этих инструментов мы также видим большой потенциал интенсификации двусторонних отношений в области АПК.

Уверен, что принимаемые российским и узбекским правительствами меры по расширению сотрудничества наших стран в аграрной сфере в скором времени принесут еще более заметные результаты.

Справка

90 процентов всей производимой в Узбекистане сельскохозяйственной продукции приходится на негосударственный сектор - в стране работают более 160 тысяч фермерских хозяйств. Объем переработки плодоовощной продукции и винограда за последние 10 лет вырос в 3,5 раза, в том числе объем производства консервов возрос в 2,5 раза, натуральных соков - в 7 раз.

Экономика Финансы Инвестиции В мире экс-СССР Узбекистан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов