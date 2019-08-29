Южная Корея пошла наперекор политике США в Восточной Азии

В последние несколько дней официальный Сеул сделал ряд шагов, которые были с большим неудовольствием восприняты в Вашингтоне. Разорвав соглашение об обмене военной информацией с Японией, Южная Корея фактически пошла на подрыв политики США по выстраиванию "НАТО Северо-Восточной Азии" - трехстороннего альянса с участием Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея (РК), на который в Вашингтоне возлагают большие надежды по проецированию интересов США и сдерживанию Китая, КНДР и России. Хотя в Сеуле говорят, что "США отнеслись к пониманием к нашим действиям" и фактически одобрили их, но реакция Вашингтона свидетельствует об обратном - США негодуют, а негативные стратегические последствия еще предстоит оценить. Правительство Южной Кореи же дает понять, что несмотря на важность союза с США нынешние антияпонские настроения в стране настолько сильны, что в этом вопросе Сеул готов идти наперекор Вашингтону.

Некоторые эксперты уже давно предупреждали, что националистические настроения, а также подходы в правительствах Южной Кореи и Японии таковы, что две страны идут к полноценному дипломатическому конфликту и разрыву связей на целому ряду направлений - от экономики до безопасности и обороны. Однако до последнего момента большинство специалистов считало, что, как это часто бывало, в последний момент вмешается "старший брат" - США, у которых как с Токио, так и Сеулом поддерживаются "особые отношения" - и растащит "дерущихся" по разным углам.

Но либо США "проморгали" момент, либо недооценили силу противостояния и готовности обеих сторон "идти на принцип" либо нынешнее правительства Соединенных Штатов во главе с Трампом действительно решило на этом этапе остаться в позиции стороннего наблюдателя, но произошло то, что мы видим сейчас. Решение Верховного суда РК обязать японские компании выплатить компенсации корейцам, которые в колониальный период (1910-1945 гг.) были принудительно мобилизованы на предприятия японцев, спровоцировало лавину взаимных ударов-санкций между Японией и Южной Кореей.

В итоге обе стороны после обмена гневными нотами исключили друг друга из списка стран, в торговле с которыми действуют наименьшие ограничения, сократили до минимума возможности по сотрудничеству в сфере оборонных и стратегических технологий. В Корее также развернулось мощное движение по бойкоту японских товаров, продукции, отказу от туристических поездок, походов в японские рестораны и пр. Ряд известных корейских блогеров и знаменитостей, которые по неосторожности или невнимательности допустили в "столь ответственный момент" "вопиющую несознательность" типа поедания суши или иных японских блюд либо рекламу японских товаров, вынуждены были срочно ликвидировать посты и приносить извинения после обрушившегося на них гнева корейских пользователей Интернета.

Японцы ответили взаимностью, когда почти две трети населения в ходе опросов поддержали действия правительства своей страны по ограничению сотрудничества с корейцами.

По версии Кореи, японцы не хотят принести "полноценные" извинения и выплатить компенсации за злодеяния в период оккупации и Второй мировой войны, вынося реваншистские планы. С точки зрения Японии, все вопросы компенсации были урегулированы еще в 1965 г., когда был заключен договор о восстановлении дипотношений между Сеулом и Токио. Кроме того, как указывают в Стране восходящего солнца, правительство РК ведет себя в стиле "хочу даю слово, хочу забираю обратно", так как в одностороннем порядке разорвало договор, заключенный между двумя странами в 2016 г. при предыдущем корейском правительстве.

Так или иначе стороны обменялись мерами, которые по сути равнозначны экономическим санкциям, существенно понизив уровень сотрудничества в сфере технологий и торговли.

Несмотря на бурлившие эмоции было сильно понимание, что Сеул и Токио все же не пойдут на то, чтобы начать сворачивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Несмотря на некоторые противоречия и территориальный спор по поводу крошечного архипелага Токто доминировали настроения, что в целом у двух стран интересы во многом совпадают (это касается в первую очередь вопроса ракетно-ядерной угрозы КНДР), а также существовал фактор США, которые имеют рычаги давления на обе стороны и обычно заставляли мириться "драчунов", когда те в своих склоках заходили слишком далеко. Потому, когда подошел срок продления подписанного в 2016 г. Соглашения об обмене военной информации между Японией и РК (General Security of Military Information Agreement или сокращенно GSOMIA), то подавляющее большинство экспертов и политиков предсказывало, что Сеул и Токио продлят договор, тем более что для этого ничего не надо было делать - он продлевался автоматически, если одна из сторон не выразит желание отказаться от него.

Стоит отметить, что договор три года назад хотя и был подписан под явным давлением США, но с военной точки зрения был выгоден как Южной Корее, так и Японии. По сути он предусматривал обмен закрытой военной информацией в отношении Северной Кореи. Считается, что у японцев есть гораздо более мощные и развитые (по сравнению с РК) технические средства наблюдения за территорией КНДР - спутники, самолеты-шпионы, возможности ВМС и пр., тогда как "коньком" Южной Кореи является классическая агентурная разведка и перебежчики. Вот, обмениваясь этими сведениями, Сеул и Токио дополняли картины друг друга в отношении того, что происходит в Северной Кореи и каковы ее замыслы.

По словам военных Юга, которые сейчас побаиваются публично говорить что-то положительное по поводу Японии, информация, которую получали они из Страны восходящего солнца, была весьма ценной. Особенно это касалось ракетных испытаний КНДР, где на первый план выходят именно технические средства наблюдения. В общем, Сеул не был внакладе, как и Токио. Понятно, что у США явно был свой замысел в отношении GSOMIA - развить это сотрудничество и в перспективе создать в Северо-Восточной Азии аналог НАТО, где бы РК и Япония, имеющие весьма мощные армии, могли бы уже хорошо помогать Вашингтону проецировать его интересы, сдерживая Китай, Россию, КНДР и еще кого угодно.

Японо-южнокорейский конфликт тем временем продолжался. Несмотря на все попытки Сеула ему не удалось организовать направление в Японию спецпосланника президента РК Мун Чжэ Ина. Токио также проигнорировал попытки Сеула организовать саммит, используя некоторые региональные и международные форумы. По логике Токио, Южная Корея явно не отступится от своей позиции, а потому смысла в таких встречах нет, а настала пора "бить в ответ" - теми же экономическими санкциями. После серии попыток удалось провести встречу глав внешнеполитических ведомств и сотрудников министерств экономики РК и Япогии, но общение, как и ожидалось, не принесло результатов.

Несмотря на все это, повторимся, было понимание у обеих сторон, что сотрудничество в военной сфере трогать нельзя. Буквально за день до принятия окончательного решения по судьбе договора GSOMIA в Сеуле официальные лица намекали, что "соглашение нужно, а потому будет продлено".

Однако далее произошло то, чего в Токио и Вашингтоне не ожидали. После совещания правительства и ключевых сотрудников администрации президента, где присутствовали президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Ли Нак ен, было принято решение свернуть военное сотрудничество с Токио и отказаться от продления GSOMIA. Об этом было публично заявлено, а также в официальном порядке уведомлена Япония. По словам южнокорейских чиновников, они "в достаточной мере проконсультировались с США и заручились их пониманием". Более того, через четыре дня после этого Южная Корея в районе архипелага Токто, на который претендует и Япония, начала самые крупные в истории маневры с задействованием кораблей ВМС, Службы береговой охраны, самолетов ВМС, ВВС, а также морской пехоты и спецназа Сухопутных войск. Все сделано было таким образом, чтобы максимально показать Японии, что архипелаг - корейский и Корея будет делать там, что хочет.

Как стало известно позже, на радикальное ужесточение подхода корейцев повлиял тот факт, что японцы проигнорировали все их попытки провести переговоры на высоком уровне и повели себя весьма высокомерно. Ключевые фигуры правящей партии Кореи были сильно разозлены, что и сказалось. Стоит также отметить, что данный шаг по отказу от договора в большинстве своем поддержали и рядовые корейцы, среди которых антияпонские настроения сейчас весьма сильны.

Реакция японцев была предсказуемой - "глубокое сожаление" и "разочарование" в связи с решением Сеула прекратить действие GSOMIA. Для американцев подобные действия Южной Кореи стали полной неожиданностью и в значительной степени оплеухой. Хотя Сеул заявляет, что отказ от договора не повлияет на обороноспособность, а обмен военной информацией с Японией по КНДР продолжится, только теперь он будет осуществляться через США, но военным экспертам очевидно: Южная Корея пошла на шаг, который в значительной мере торпедировал усилия Соединенных Штатов по выстраиванию трехстороннего военного альянса и который ликвидировал одну из правовых основ возможного сотрудничества - GSOMIA. Это уже что-то новое в поведении Сеула, который до сих пор крайне редко шел на то, чтобы открыто перечить США. Здесь же произошел подрыв не только политики США, направленной в отношении Корейского полуострова, но и стратегии в регионе в целом, что в Сеуле прекрасно понимают.

Почему Южная Корея решилась на такое открытое неповиновение? Наверняка причин несколько. На поверхности лежит сильные антияпонские настроения в корейском обществе, которые нынешнее правительство РК не только не может игнорировать, но во многом использует их и в определенной степени инициировала. Президент РК Мун Чжэ Ин еще с момента предвыборной кампании предупреждал, что откажется от заключенного в 2016 г. его предшественницей Пак Кын Хе договора с Японией о выплате компенсаций жертвам "сексуального рабства" японской военщины в годы оккупации. Ради справедливости следует отметить, что это соглашение сразу вызвало всплеск негодования среди корейцев и стало одной из многих причин импичмента Пак в марте 2017 г. Правда для Японии все это "малозначащие детали". Договор подписало на тот момент легитимное правительство РК, которое корейцы сами и выбрали, а потому Мун договоренности должен выполнять или придется, согласно этой логике, после каждых выборов пересматривать все предыдущие обязательства.

Кроме того, несмотря на официальные заявления США о том, что они не намерены вмешиваться в спор своих союзников и не будут вставать в конфликте на чью-либо сторону, в Вашингтоне доминируют настроения с симпатией к Японии. Хотя США тоже несколько удивились, что Япония начала "огрызаться" и "бить в ответ" на требования о компенсациях, но в целом политическая и экспертная элита США полагает, что конфликт спровоцировала Южная Корея. Это было воспринято корейцами с обидой.

Сюда же следует также добавить давнюю позицию Вашингтона, который обычно в корейско-японских спорах о том, как "правильно" называть море - "Восточным" или "Японским", обычно занимает японскую сторону, отмахиваясь от требований Сеула говорить "Восточное море".

Другой возможный раздражитель - уже ни для кого не являющиеся секретом расхождения между правительством РК и США по поводу Северной Кореи. Нынешнее руководство Юга настроено на возобновление связей и многих проектов сотрудничества с Севером, но "старший брат" постоянно блокирует их, требуя "не бежать впереди американского паровоза". Южан - как политиков, так и отдельные компании - США уже пару раз недвусмысленно предупредили, что Вашингтон может ввести и санкции за "непомерную прыть" на северокорейском направлении. Несмотря на все заверения Дональда Трампа о "замечательных отношениях" с его "личным другом Ким Чен Ыном" США в вопросе антисеверокорейских санкций очень жестки и последовательны: ничего не отменяют и не позволяют другим смягчать подход. В РК вынуждены были "проглотить" это и подчиниться, но, возможно, "осадочек остался", как и недовольство по поводу политики США, которая не учитывает "стремление братьев по крови ко взаимному сближению".

Кроме того, Дональд Трамп уже явно напугал южнокорейцев требованиями "платить гораздо больше" как за пребывание военного контингента США в Корее, так и за совместные учения. Переговоры по этой теме идут и, по слухам, Вашингтон занимает очень жесткую позицию. Как недавно Трамп заявил, с его точки зрения совместные военные маневры войск США и РК "абсолютно не нужны" и являются "пустой тратой денег", но "если Сеул хочет их проводить, то пусть проводит, но сам за это и платит". В Сеуле до сих пор не могут понять, как далеко готовы зайти США и насколько это "все серьезно", но местные военные сбиты с толку, гадая, как им теперь придется выстраивать взаимоотношения с главным союзником и как проводить учения.

Если суммировать набор всех этих факторов, то можно предположить, что недовольство Сеула накапливалось и вот, когда конфликт с Токио стал особенно острым, превысило критическую массу, вылившись в действия, которые идут вразрез уже со стратегической линией Вашингтона в Восточной Азии. В США могут расходиться во мнениях по поводу политики в отношении КНДР, но почти все эксперты и политики считают, что "сколачивать" региональный аналог НАТО с участием Южной Кореи и Японии необходимо.

После некоторого затишья, которое лучше охарактеризовать как "приход в себе после шока от услышанного", США разразились потоком заявлений, которые дали ясно понять, что они думают по поводу действий Сеула. В интервью японским СМИ замгоссекретаря США прямо опроверг утверждения южнокорейцев, что они их заранее уведомили о намерении отказаться от договора GSOMIA, раскритиковав при этом действия Сеула. Далее официальный представитель Госдепартамента выразила "глубокое разочарование" и "серьезную обеспокоенность" решением РК ликвидировать GSOMIA и провести крупномасштабные учения вокруг Токто. Независимые американские эксперты еще меньше стеснялись в выборе слов и были едины в осуждении действий южнокорейцев.

Правительство РК пошло в ответ на крайне необычный для себя шаг. На днях в МИД Кореи был вызван посол США в Сеуле, которому помимо всего прочего сказали, что открытая, публичная критика со стороны Вашингтона "не способствует улучшению ситуации" и "не способствует развитию двустороннего сотрудничества". Проще говоря, Сеул попросил Вашингтон помолчать и оставить свое мнение при себе. Судя по последующим действиям, на США эти просьбы особого влияния не оказали, но сам по себе факт подобной просьбы показателен - хотя Соединенные Штаты явно довели, что им не нравятся действия РК, но Корея показывает, что она продолжит действовать в прежнем направлении.

В итоге, как уже было сказано, усилия США по выстраиванию в регионе трехстороннего альянса Вашингтон-Сеул-Токио оказались отброшены назад, а непосредственный удар по ним нанесла Южная Корея, отказавшись от договора GSOMIA. Понятно, что у Сеула найдутся свои объяснения и обвинения будут в первую очередь в адрес Токио, но соглашение аннулировали корейцы, тогда как японцы были готовы его продлить.

Критика действий правительства Кореи и все более явное выступление Соединенных Штатов на стороне Японии стали уже провоцировать и антиамериканские настроения среди корейцев. Так недавно большую полемику вызвала публикация в аккаунте посольства США в Сеуле заявления представителя Госдепа о "глубоком разочаровании" и "серьезной обеспокоенности" в связи с действиями правительства РК. Содержание было переведено и на корейский язык. После появления этого поста аккаунт посольства США наводнили комментарии пользователей корейского интернета, которые не стесняются резко критиковать политику американцев, советуя им заниматься своими делами или хотя бы не вмешиваться в конфликт Сеула с Токио. Издание The Korea Times также рекомендовало американским дипломатам "учитывать местные реалии и ситуацию" при публикации разного рода неоднозначных заявлений.

Южнокорейские военные же теперь практически открыто признают, что Япония является их потенциальным противником наряду с КНДР, а усиление группировок ВМС и ВВС на южном и восточном направлении, а также программы модернизации вооруженных сил во многом объясняются "не только потенциальной угрозой со стороны Пхеньяна". Хотя это было известно и ранее, но обычно было не принято говорить вслух, ссылаясь на в том числе и на политику США в регионе, которые явно пытались сколотить трехсторонний военный союз Вашингтон-Сеул-Токио. Теперь же о "НАТО Северо-Восточной Азии" придется как минимум на некоторое время забыть, хотя, как следует ожидать, США рано или поздно приложат активные усилия, чтобы снова заставить военных РК и Японии хотя бы внешне имитировать "братство по оружию".