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29.08.2019 07:23
Рубрика: В мире

Южная Корея проведет тактические маневры рядом с границей КНДР

В период со второго по пятое сентября военные Южной Кореи проведут тактические маневры в районе городов Ыйчжонбу, Янчжу, Тондучхон и Пхочхон провинции Кенгидо, граничащей с КНДР.

Фото: Олег Кирьянов
Южная Корея начала учения в районе спорных с Японией островов

Об этом в четверг сообщил южнокорейский телеканал KBS, ссылаясь на министерство обороны страны. По его данным, к учениям будет привлечена механизированная пехотная дивизия.

Отмечается, что маневры проводятся с целью проверки готовности военнослужащих, полиции и госструктур к отражению вторжения потенциального противника, а также возможных террористических атак на важные объекты инфраструктуры.

Телеканал отмечает, что учения могут вызвать резкую реакцию со стороны Северной Кореи, пишет ТАСС.

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