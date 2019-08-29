Южная Корея проведет тактические маневры рядом с границей КНДР

В период со второго по пятое сентября военные Южной Кореи проведут тактические маневры в районе городов Ыйчжонбу, Янчжу, Тондучхон и Пхочхон провинции Кенгидо, граничащей с КНДР.

Об этом в четверг сообщил южнокорейский телеканал KBS, ссылаясь на министерство обороны страны. По его данным, к учениям будет привлечена механизированная пехотная дивизия.

Отмечается, что маневры проводятся с целью проверки готовности военнослужащих, полиции и госструктур к отражению вторжения потенциального противника, а также возможных террористических атак на важные объекты инфраструктуры.

Телеканал отмечает, что учения могут вызвать резкую реакцию со стороны Северной Кореи, пишет ТАСС.