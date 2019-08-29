Кабмин одобрил погашение задолженности по взносам России в бюджеты СЕ

Правительство одобрило предложение министерства иностранных дел о погашении задолженности за 2017-2018 годы по членским взносам России в бюджеты органов Совета Европы в размере 54,6 миллиона евро.

Распоряжение от 27 августа за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из этой суммы 44,8 миллиона евро наша страна внесет по линии МИДа в регулярный бюджет организации.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать Совет Европы о принятом решении, а министерству финансов - обеспечить финансирование расходов в бюджете 2019 года.