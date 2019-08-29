Кабмин Украины сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой

Действующий кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новой Верховной Радой, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Народные депутаты отставку министров приняли сообщает портала strana.

При этом члены правительства будут исполнять обязанности согласно занимаемым должностям до формирования и вступления в должность нового кабинета.

Гройсман поддержал назначение членов нового правительства во время первого заседания Верховной Рады нового созыва. Он также поручил профильным министерствам подготовить так называемые "переходные книги" с отчетом о проделанной работе и предложениями об улучшении деятельности ведомств.