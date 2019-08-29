Как помогут экономике инвестиции из Фонда национального благосостояния

Новости

В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
Власти добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа 17:56
Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза 17:55
В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами 17:46
В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным 17:45
Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж 17:40
Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски 17:37
Легендарная Троя оказалась намного древнее, чем считалось 17:36
В Уфе избили участника спецоперации в школе Беслана 17:24
Кирилл Вышинский прокомментировал свое судебное преследование 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 19:40
Рубрика: Экономика

Варианты про запас

Как помогут экономике инвестиции из Фонда национального благосостояния
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Правительство, скорее всего, сможет начать инвестировать ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в 2020 году. Магистральная идея расходования, похоже, определилась - ускорение экономического роста при сохранении достаточного запаса прочности. Деньги из ФНБ действительно могли бы подстегнуть экономику, но для этого проекты, в которые они вкладываются, должны быть эффективными. В противном случае рост ВВП прекратится сразу же с прекращением трат, предупреждают аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ФНБ фактически формируется из сверхдоходов, полученных от продажи нефти и газа. Сверхдоходами в текущей версии бюджетного правила считается все, что образуется при цене барреля нефти российской марки Urals выше 41,6 доллара (это цена отсечения, она индексируется каждый год с поправкой на инфляцию). По данным минфина, на 1 августа 2019 года в ФНБ было активов почти на 7,87 триллиона рублей (124,14 миллиарда долларов, 7,2% ВВП). При этом объем ликвидных активов ФНБ (в виде средств на счетах ЦБ), об инвестировании которых идет речь, 7-процентного порога к ВВП, после которого можно начинать их тратить, еще не достиг. По-видимому, это произойдет или в конце 2019 года или в начале 2020-го. На 1 августа ликвидные активы ФНБ составляли 5,7% ВВП (98,5 миллиарда долларов).

Фото: istock
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

Сейчас правительство рассматривает возможность инвестирования ликвидной части ФНБ в инфраструктуру и поддержку российского экспорта, напоминает экономист по России и СНГ инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Хотя прогнозируемые объемы доступных средств будут значительными, дополнительные инвестиции не превысят одного процента ВВП в год и начнутся не раньше второго полугодия 2020 года, считает аналитик. В случае их реализации Донец прогнозирует укрепление рубля на 3% (поскольку инвестиции из ФНБ де-факто увеличивают цену отсечения нефти для бюджета) и дополнительные 0,6% роста ВВП в 2020-2021 годах. По мнению аналитика, ни минфин, ни минэкономразвития, ни реальная экономика не будут иметь желания или возможности поглотить бюджетные инвестиции, превышающие 0,5-1% ВВП в год.

Главный недостаток использования всей разрешенной части ФНБ в инерционном сценарии (при стабильных или даже растущих ценах на нефть) - восстановление зависимости курса рубля и роста экономики от колебаний цены нефти (даже при бюджетном правиле), отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Разница лишь в том, что теперь эти параметры будут зависеть от цен на нефть предыдущего года, добавляет он. Помимо этого, траты из ФНБ фактически будут означать, что запас средств "на черный день" по отношению к ВВП перестанет расти. Потенциальное истощение ФНБ - серьезный риск, поэтому экстремальные варианты использования средств (когда львиная доля инвестируется в экспортные кредиты или в проекты внутри страны) исключены, считает Мурашов.

Ликвидную часть ФНБ предлагается вкладывать в иностранные активы, поддержку экспорта и инвестпроекты внутри страны

По его мнению, самый рациональный способ вложения ликвидной части ФНБ - инвестирование в иностранные активы с умеренным кредитным риском. Но его вряд ли будет решено сделать основным: прямого видимого эффекта на ВВП он не даст в отличие от экспортных кредитов и внутренних инвестпроектов.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Россияне заплатили авансом 245 миллионов рублей налогов

Потребность в финансировании проектов внутренней экономики высока, но, по словам Мурашова, основная проблема этих инвестиций - в среднем низкая экономическая эффективность. Кроме того, доходность многих кредитов, с помощью которых финансируются эти проекты, ниже рыночной. Поддержка же экспорта из ФНБ, по его мнению, в основном коснется оборонной и атомной продукции.

Из расчетов аналитика следует, что наиболее оптимальный вариант структурирования трат из ФНБ выглядит так: 15% - в экспортные кредиты, 50% - в иностранные активы и 35% - во внутреннюю экономику. Такое инвестирование не повлияет на курс рубля и инфляцию и добавит в первый год трат к росту ВВП 0,78%. Оно также позволит сохранить значительную часть средств в доходных высоколиквидных активах. При этом долгосрочный эффект от инвестиций из ФНБ будет определяться эффективностью проектов (в противном случае рост ВВП прекратится одновременно с прекращением трат фонда), подчеркивает Мурашов.

Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019