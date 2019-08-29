Как помогут экономике инвестиции из Фонда национального благосостояния

Правительство, скорее всего, сможет начать инвестировать ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в 2020 году. Магистральная идея расходования, похоже, определилась - ускорение экономического роста при сохранении достаточного запаса прочности. Деньги из ФНБ действительно могли бы подстегнуть экономику, но для этого проекты, в которые они вкладываются, должны быть эффективными. В противном случае рост ВВП прекратится сразу же с прекращением трат, предупреждают аналитики.

ФНБ фактически формируется из сверхдоходов, полученных от продажи нефти и газа. Сверхдоходами в текущей версии бюджетного правила считается все, что образуется при цене барреля нефти российской марки Urals выше 41,6 доллара (это цена отсечения, она индексируется каждый год с поправкой на инфляцию). По данным минфина, на 1 августа 2019 года в ФНБ было активов почти на 7,87 триллиона рублей (124,14 миллиарда долларов, 7,2% ВВП). При этом объем ликвидных активов ФНБ (в виде средств на счетах ЦБ), об инвестировании которых идет речь, 7-процентного порога к ВВП, после которого можно начинать их тратить, еще не достиг. По-видимому, это произойдет или в конце 2019 года или в начале 2020-го. На 1 августа ликвидные активы ФНБ составляли 5,7% ВВП (98,5 миллиарда долларов).

Сейчас правительство рассматривает возможность инвестирования ликвидной части ФНБ в инфраструктуру и поддержку российского экспорта, напоминает экономист по России и СНГ инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Хотя прогнозируемые объемы доступных средств будут значительными, дополнительные инвестиции не превысят одного процента ВВП в год и начнутся не раньше второго полугодия 2020 года, считает аналитик. В случае их реализации Донец прогнозирует укрепление рубля на 3% (поскольку инвестиции из ФНБ де-факто увеличивают цену отсечения нефти для бюджета) и дополнительные 0,6% роста ВВП в 2020-2021 годах. По мнению аналитика, ни минфин, ни минэкономразвития, ни реальная экономика не будут иметь желания или возможности поглотить бюджетные инвестиции, превышающие 0,5-1% ВВП в год.

Главный недостаток использования всей разрешенной части ФНБ в инерционном сценарии (при стабильных или даже растущих ценах на нефть) - восстановление зависимости курса рубля и роста экономики от колебаний цены нефти (даже при бюджетном правиле), отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Разница лишь в том, что теперь эти параметры будут зависеть от цен на нефть предыдущего года, добавляет он. Помимо этого, траты из ФНБ фактически будут означать, что запас средств "на черный день" по отношению к ВВП перестанет расти. Потенциальное истощение ФНБ - серьезный риск, поэтому экстремальные варианты использования средств (когда львиная доля инвестируется в экспортные кредиты или в проекты внутри страны) исключены, считает Мурашов.

Ликвидную часть ФНБ предлагается вкладывать в иностранные активы, поддержку экспорта и инвестпроекты внутри страны

По его мнению, самый рациональный способ вложения ликвидной части ФНБ - инвестирование в иностранные активы с умеренным кредитным риском. Но его вряд ли будет решено сделать основным: прямого видимого эффекта на ВВП он не даст в отличие от экспортных кредитов и внутренних инвестпроектов.

Потребность в финансировании проектов внутренней экономики высока, но, по словам Мурашова, основная проблема этих инвестиций - в среднем низкая экономическая эффективность. Кроме того, доходность многих кредитов, с помощью которых финансируются эти проекты, ниже рыночной. Поддержка же экспорта из ФНБ, по его мнению, в основном коснется оборонной и атомной продукции.

Из расчетов аналитика следует, что наиболее оптимальный вариант структурирования трат из ФНБ выглядит так: 15% - в экспортные кредиты, 50% - в иностранные активы и 35% - во внутреннюю экономику. Такое инвестирование не повлияет на курс рубля и инфляцию и добавит в первый год трат к росту ВВП 0,78%. Оно также позволит сохранить значительную часть средств в доходных высоколиквидных активах. При этом долгосрочный эффект от инвестиций из ФНБ будет определяться эффективностью проектов (в противном случае рост ВВП прекратится одновременно с прекращением трат фонда), подчеркивает Мурашов.