Какие блюда опасно заказывать с доставкой на дом

Доставка на дом бывает настоящим спасением, когда нет времени или желания готовить. Для некоторых стало обычным делом заказать роллы или пиццу. При этом часто возникает вопрос о качестве используемых ингредиентов и самого блюда. Нужно помнить, что некоторая еда при транспортировке становится опасной.

Самое опасное блюдо из доставки - роллы. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ведущего эксперта центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Главный вопрос - к сырой рыбе. Есть несколько важных нюансов, которые может не учесть ресторан: температура и режим заморозки и размораживание. Да, антисептическими свойствами обладает имбирь и васаби, которые часто кладут в набор. Но если в рыбе начали размножаться патогенные организмы, это не поможет. Транспортировка в жару может повысить вероятность отравиться.

Другие блюда без термической обработки - тартары, карпаччо и прочее - заказывать с доставкой тоже рискованно.

Пицца, пироги, шашлыки: опасность от них невелика, но только если приготовили их прямо перед отъездом курьера. Если их приготовили утром или накануне вечером - велика вероятность, что патогенные микроораганизмы там уже поселились. Если не уверены в поставщике - не берите. Кстати, разогревать продукт лучше на сковороде или в духовке, а не в микроволновке. Так получится убить какую-то часть микробов.

Торты и пирожные: крем - благоприятная среда для бактерий. При транспортировке у них много шансов захватить сладость и до момента доставки размножиться до необходимого количества, чтобы вызвать заболевание.

Майонезные салаты - тоже хорошая среда для размножения бактерий. Лучше купить ингредиенты самостоятельно и быть уверенным в свежести используемых продуктов.